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Интерфакс-АВН

Путин и Эрдоган расценили операцию США против иранского генерала Сулеймани как подрыв стабильности в регионе

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В.Путин
В.Путин.
Источник изображения: militarynews.ru

Стамбул. 8 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили, что спецоперация США против командующего силами спецназначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Исламской республики Иран Касема Сулеймани подрывает безопасность и стабильность в регионе.

"Мы глубоко обеспокоены эскалацией напряженности между США и Ираном, а также ее негативными последствиями для Ирака. Мы расцениваем операцию США против командующего силами специального назначения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани и окружавших его лиц в Багдаде 3 января 2020 года как акт, подрывающий безопасность и стабильность в регионе", - говорится в совместном заявлении президентов РФ и Турции, принятом в среду по итогам переговоров в Стамбуле.

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Страны
Ирак
Иран
Россия
США
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
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