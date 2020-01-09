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Известия.ru

Пентагон сообщил о намерении дипломатически решить конфликт с Ираном

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Министр обороны США Марк Эспер на брифинге заявил, что американское правительство намерено дипломатически решить конфликтную ситуацию с Ираном после ликвидации генерала Касема Сулеймани, сообщает во вторник, 7 января, «РИА Новости».

«Мы ищем дипломатическое решение, но сначала Иран должен пойти на деэскалацию», — сказал он.

Также глава Пентагона повторил, что Вашингтон не хочет войны с Ираном, однако «готов ее завершить».

Кроме того, Эспер назвал первоочередной задачей американской стороны «безопасность американского персонала и партнеров», а также готовность отвечать на агрессию Ирана.


Ранее в этот день стало известно, что США не выдали визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен был приехать 9 января на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострились из-за американского авиаудара по объектам движения «Хезболла» в иракском городе Эль-Каим 29 декабря. Затем члены иракского шиитского ополчения, поддерживаемого Ираном, 31 декабря атаковали посольство США в Багдаде.

3 января стало известно о гибели командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара по Багдаду.

В Пентагоне заявили, что атака была санкционирована президентом США Дональдом Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом».

Тегеран пообещал отомстить за действия Вашингтона.

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