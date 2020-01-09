Пентагон сообщил о намерении дипломатически решить конфликт с Ираном

Министр обороны США Марк Эспер на брифинге заявил, что американское правительство намерено дипломатически решить конфликтную ситуацию с Ираном после ликвидации генерала Касема Сулеймани, сообщает во вторник, 7 января, «РИА Новости».

«Мы ищем дипломатическое решение, но сначала Иран должен пойти на деэскалацию», — сказал он.

Также глава Пентагона повторил, что Вашингтон не хочет войны с Ираном, однако «готов ее завершить».

Кроме того, Эспер назвал первоочередной задачей американской стороны «безопасность американского персонала и партнеров», а также готовность отвечать на агрессию Ирана.

“At this time, our top priorities remain first, the safety and security of American personnel and our partners, and second, our readiness to conduct operations to respond to Iranian aggression.” -@EsperDoD pic.twitter.com/ZNnMmYs0MB — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) 7 января 2020 г.

Ранее в этот день стало известно, что США не выдали визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен был приехать 9 января на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострились из-за американского авиаудара по объектам движения «Хезболла» в иракском городе Эль-Каим 29 декабря. Затем члены иракского шиитского ополчения, поддерживаемого Ираном, 31 декабря атаковали посольство США в Багдаде.

3 января стало известно о гибели командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара по Багдаду.

В Пентагоне заявили, что атака была санкционирована президентом США Дональдом Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом».

Тегеран пообещал отомстить за действия Вашингтона.