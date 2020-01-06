В США прошли полигонные испытания обновлённой версии палубной системы для авианосца «Джеральд Форд»

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В США проведена очередная серия испытаний модернизированной версии палубной системы - аэрофинишёра и электромагнитной катапульты для авианосца USS Gerald Ford (CVN-78). Речь идёт об усовершенствованной системе, которая в первоначальном варианте испытывалась в 2016 году (AAG). Тогда испытания успешными признаны не были из-за зафиксированных проблем при отработке посадок палубных истребителей с малым интервалом времени.

Компания General Atomics сообщает о том, что система AAG (Advanced Arresting Gear) прошла через доработку. Для проверки её надёжности проводились испытания на полигоне в Лайкхерсте (Нью-Джерси, США). Президент General Atomics Скотт Форни назвал испытания «стресс-тестами».

Из его заявления:

Пять самолётов F/A-18E/F в течение двух испытывали надёжность обновлённой системы Advanced Arresting Gear. На некоторых этапах испытаний самолёты садились буквально каждую минуту. Это была проверка строевой готовности при выполнении условной операции с частыми боевыми вылетами.

По словам президента американской компании, система показала способность эффективно работать в экстремальных условиях.

Форни:

Мы дали AAG большой задел для его эксплуатации на авианосце «Дж.Форд». Мы использовали технологию с тремя сверхпрочными тросами.

В компании отмечают, что идея создания усовершенствованного механизма остановки самолётов на палубе и электромагнитной системы запуска, предназначенной для нового авианосца, заключается в том, чтобы позволить ему запускать и принимать больше самолетов, создавая при этом меньшую нагрузку на самолет, чем в версии паровой катапульты.

В General Atomics отмечают, что ожидают выхода авианосца в море для испытания обновлённой версии AAG и электромагнитной катапульты в реальных условиях.

Ранее сообщалось, что система, обслуживая взлёт и посадку самолётов на «Дж.Форд», позволяет осуществлять вылеты каждые 15 секунд.