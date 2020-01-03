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Известия.ru

Названы траты Пентагона на обслуживание истребителей F-35

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/ZUMA

Минобороны США заключило контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на техническое обслуживание истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Самолеты стоят на вооружении у Военно-воздушных сил, корпуса морской пехоты, Военно-морского флота, а также у иностранных заказчиков.

Как говорится в сообщении на сайте Пентагона, контракт обошелся министерству в $ 1,9 млрд. В стоимость вошли работы по наземному техническому обслуживанию истребителей, мероприятий по обеспечению начальной подготовки пилотов и другие услуги. Контракт заключен на срок до декабря 2020 года.

Военное ведомство заключило с компанией еще один контракт на закупку компонентов для 28 истребителей F-35 стоимостью $172 млн.

В декабре Пентагон подписал контракт с оборонной корпорацией Lockheed Martin, предусматривающий удвоение темпов производства новых управляемых ракет класса «воздух–земля» JAGM (Joint Air-to-Ground Missile).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
JAGM
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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