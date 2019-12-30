Китайский эксперт: В этом столетии ни одна страна не догонит США по числу авианосцев

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В китайских СМИ царит эйфория по поводу ввода в строй новейшего авианосца «Шаньдун». Речь идёт о первом авианосце, который был построен в Китае. Напомним, что в планах у КНР построить ещё пять подобных авианосцев для нужд ВМС НОАК, причём два их них, если верить сообщениям уже заложены. Type002 строится по тому же проекту, что и Type001 «Шаньдун», а вот Type003 будет иметь уже плоскую палубу.

После многочисленных репортажей о вводе авианосца «Шаньдун» в строй активизировались китайские эксперты, отдельные из которых сделали весьма громкие заявления. В частности, появились суждения о том, что исчез технологический разрыв между Китаем и США в области кораблестроения. Суть этих заявлений такова:

Если Китай построил собственный авианосец, то он фактически догнал США в технологическом плане в сфере разработки и создания кораблей для военно-морских сил.

Однако такие заявления раскритиковали те в Китае, кто имеет к кораблестроительной отрасли определённое отношение.

Китайский эксперт Чжан Чжаочжун:

Те, кто говорит об исчезновении технологического отрыва США от Китая и "сокращении" отрыва по числу кораблей, к сожалению, далеки от истины. Разрыв пока остаётся весьма велик. У США 12 авианосцев, у Китая - 2. Они отработали множество своих технологий при создании этих кораблей. Мы же только на начальном этапе этого пути.

Эксперт даёт понять, что не разделяет шапкозакидательских отношений в отношении кораблестроения:

У нас к 2030 году в лучшем случае будет 6 авианосцев. Причём у нас пока нет палубных истребителей пятого поколения. У США есть различные модификации истребителей F-35.

Эксперт отмечает, что, по его мнению, США в нынешнем столетии по количеству авианесущих кораблей не сможет догнать ни одна страна мира. Правда, Чжан Чжаочжун обошёл вниманием дальнейшие планы (после 2030 года) китайских военно-морских сил на предмет оснащения авианосцами.