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Интерфакс-АВН

В ОПК произведут "расчистку" кредитов в размере 700 млрд руб. - Борисов

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Меры для улучшения финансового состояния ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса выработаны, будет произведена расчистка кредитов в размере 700 млрд рублей, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Нам удалось в этом году разработать меры финансового оздоровления основных предприятий ОПК. Имеется ввиду расчистка проблемных кредитов, речь идет об огромной сумме - свыше 700 млрд рублей. В основном они сосредоточены у финалистов - ОАК, ОСК, ОДК, "Роскосмос". Для финансового оздоровления выработаны рыночные меры, согласованные с нашими коллегами из нашего экономического блока, Центральным Банком, банками-кредиторами", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Будет использовано два механизма: это докапитализация предприятий с целью погашения этих проблемных задолженностей и реструктуризация кредитных задолженностей на длительный срок по льготной ставке", - сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что это разовые и вынужденные меры.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
ОАК
ОДК УК
ОСК
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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