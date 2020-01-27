Решена долговая проблема ОПК

Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК) в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе сказал, что проблема задолженности предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) решена. «Все решено. В конце прошлого года было совещание у президента со всеми заинтересованными участниками, был принят указ президента, правда, он носит закрытый характер, поэтому комментировать его я бы не стал», - сообщил председатель.

«Но в целом проблема решена, там активное участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрена, но она такая посильная, она разумная, она действительно учитывает, наверно, тот риск, который банки брали, поэтому мы в целом удовлетворены этим решением. Я думаю, правительство тоже. Поэтому программа эта реализуется. Я считаю, что к этой теме мы уже вот уже возвращаться не будем», - отметил глава ВТБ.

Вице-премьер Юрий Борисов 27 декабря, говоря об этой проблеме оборонки, заявил, что меры для улучшения финансового состояния ключевых предприятий ОПК выработаны, будет произведена расчистка кредитов в размере 700 млрд рублей. «Нам удалось в этом году разработать меры финансового оздоровления основных предприятий ОПК. Имеется ввиду расчистка проблемных кредитов, речь идет об огромной сумме - свыше 700 млрд рублей. В основном они сосредоточены у финалистов - ОАК, ОСК, ОДК, «Роскосмос». Для финансового оздоровления выработаны рыночные меры, согласованные с нашими коллегами из нашего экономического блока, Центральным банком, банками-кредиторами», - сказал Борисов телеканалу и отметил, что «будет использовано два механизма: это докапитализация предприятий с целью погашения этих проблемных задолженностей и реструктуризация кредитных задолженностей на длительный срок по льготной ставке».

По словам Борисова, это разовые и вынужденные меры. «Предприятия обязаны будут взять встречные обязательства - увеличить выручку, снизить себестоимость продукции, избавиться от непрофильных активов», - подчеркнул вице-премьер.

В прошлом июле в интервью ИА «Интерфаксу» Борисов сказал, что долги по кредитам в российском ОПК сосредоточены в нескольких интегрированных компаниях. «90% долгов приходится на несколько интегрированных структур: ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация), ОСК (Объединенная судостроительная корпорация), «Уралвагонозавод», в какой-то степени - это «Высокоточные комплексы» и «Алмаз-Антей», - заметил Борисов

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»