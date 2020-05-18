Объединенная судостроительная корпорация получит субсидию в 30 миллиардов рублей

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой "Верфи сплавляют долги. ОСК получит из бюджета 30 млрд рублей на выплату кредитов", правительство России утвердило программу финансового оздоровления Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), общий объем проблемных долгов которой составлял 68 млрд рублей. По данным "Ъ", корпорации будет выделено из бюджета 30 млрд рублей, а кредиты еще на 38 млрд рублей будут реструктурированы. Эксперты считают, что в обмен на это корпорация должна взять на себя обязательства по исполнению контрактов и оптимизации производства.

Находящийся в спусковом плавучем доке и готовящийся к спуску на воду строящийся для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 (заводской номер 923). Санкт-Петербург, апрель 2020 года (с) ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"

Как стало известно "Ъ", в рамках финансового оздоровления предприятий оборонно-промышленного комплекса решен вопрос по Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). По словам собеседников "Ъ", из 68 млрд руб. проблемной задолженности корпорации 30 млрд руб. будут выделены из бюджета на докапитализацию, а кредиты еще на 38 млрд руб. будут реструктурированы. В ОСК тему не комментируют. В аппарате вице-премьера Юрия Борисова "Ъ" подтвердили, что программа финансового оздоровления корпорации рассмотрена и одобрена правкомиссией, отказавшись комментировать ее детали. В Минфине запрос "Ъ" переадресовали в Минпромторг, где отказались от комментариев. В ВТБ "Ъ" сообщили, что задолженность ОСК перед банком передана в Промсвязьбанк, который стал опорным банком оборонной промышленности, в установленные правительством сроки. Другие банки на запрос "Ъ" не ответили.

В июле 2019 года Юрий Борисов заявил, что закредитованность предприятий ОПК превышает 2 трлн руб., и предложил списать им 700 млрд руб. кредитов. Среди таких предприятий назывались Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), ОСК, Уралвагонзавод, "Алмаз-Антей", Объединенная двигателестроительная корпорация, "Роскосмос". Против такого предложения выступили крупные банки, однако после закрытого совещания у президента РФ в конце 2019 года глава ВТБ Андрей Костин уточнял, что "проблема решена". "Там активное участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрена, но она такая посильная",- говорил он. В начале марта Юрий Борисов сообщил, что из 750 млрд руб. кредитов ОПК почти половина должна быть списана, а остальные реструктурированы на 15 лет под 3% годовых в соответствии с решением, принятым в конце 2019 года на закрытом совещании у президента РФ. 13 мая на совещании у президента, посвященном поддержке авиаотрасли, Юрий Борисов сообщил, что утверждена программа оздоровления ОАК, проблемная задолженность которой - 400 млрд руб.

Чистая прибыль ОСК по МСФО за 2019 год сократилась почти в 4,5 раза, до 508 млн руб., выручка выросла на 3,3%, до 336 млрд руб.

Размер привлеченных кредитов и займов вырос на 3%, до 151,9 млрд руб., при этом корпорация на 40% сократила краткосрочную часть задолженности по ним - до 50 млрд руб. Согласно последним доступным данным за 2018 год, средневзвешенная ставка по кредитному портфелю ОСК была снижена на 2,3 процентного пункта, до 9,37%.

По данным "Ъ", из всей массы кредитов корпорация выбрала наиболее проблемные на 68 млрд руб. и просила правительство списать или реструктурировать их. В интервью "Ъ" 19 декабря 2019 года глава ОСК Алексей Рахманов не стал опровергать эту сумму. Тогда он отмечал, что проблемные кредиты корпорации либо возникли вследствие событий, произошедших до 2014 года, либо были "историческими", а необходимого замещения не произошло.

Источники "Ъ" затрудняются назвать предприятия ОСК, попавшие в программу оздоровления. Они отмечают, что за редким исключением накопленные убытки прошлых лет и, соответственно, привлечение кредитов на их покрытие характерны для всех заводов, доставшихся ОСК от частных владельцев. Наиболее острая ситуация с долгами верфей на Дальнем Востоке, в первую очередь у Амурского судостроительного завода (АСЗ), который в 2019 году просил о докапитализации на 14 млрд руб., а также у Хабаровского завода. Кроме того, о необходимости докапитализации неоднократно сообщало руководство Выборгского судостроительного завода, у которого из-за накопленной долговой нагрузки в 8,5 млрд руб. начались проблемы с исполнением текущих заказов по строительству рыбопромысловых судов (см. "Ъ" от 16 марта). Проблема накопленных убытков прошлых лет может быть актуальна для петербургских Балтзавода и "Северной верфи", которые до 2012 года входили в финансово-промышленную группу опального олигарха Сергея Пугачева, владельца обанкротившегося Межпромбанка. Кроме того, на помощь может претендовать и прибалтийский "Янтарь", который ранее вместе с АСЗ входил в Концерн средне- и малотоннажного кораблестроения Михаила Хейфеца, эмигрировавшего в Израиль.

Источники "Ъ" в судостроении отмечают, что в сложившейся ситуации предприятия вынуждены значительную часть своей выручки направлять на выплату процентов по кредитам. Зачастую совокупные обязательства из-за растущей долговой нагрузки превышают активы, что приводит к дефициту собственных средств и проблемам с расчетами с поставщиками и подрядчиками, говорят они. Кроме того, проблемы растут из-за девальвации рубля, санкций, увеличения сроков строительства судов и недофинансирования. Чтобы выплачивать кредиты по действующим процентным ставкам, рентабельность заказов должна быть не меньше 10%, а в реальности она составляет порядка 3-5%, говорит один из источников "Ъ".

Частичное списание долгов и реструктуризация облегчит жизнь заводам, но проблему низкой рентабельности не решит, говорит собеседник "Ъ" в отрасли.

Нехватка оборотных средств останется, но высвободится объем кредитного лимита, на который можно будет взять новый заем, рассуждает он. Другой источник также опасается, что решение списать долги не все предприятия "заставит эффективно работать". Главное, чтобы процесс не запустился заново и кредиты продолжили расти, добавляет он.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров считает критически важным, чтобы программа докапитализации и реструктуризации была увязана с набором конкретных антикризисных и оптимизационных мероприятий на верфях ОСК, а также с выполнением контрактов и передачей построенных судов заказчикам.