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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ направило Кишиневу предложения по утилизации вооружения и боеприпасов в Приднестровье, сообщил Додон

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Приднестровье. Приграничный участок
Приднестровье. Приграничный участок.
Источник изображения: topwar.ru

Кишинев. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что получил от министра обороны России Сергея Шойгу письмо с предложениями относительно утилизации российских боеприпасов в Приднестровье.

"Мы продолжаем начатое обсуждение этого вопроса", - сказал Додон в интервью радио Europa libera ("Свободная Европа").

По его словам, полученное от Шойгу письмо содержит конкретные предложения относительно утилизации вооружения и боеприпасов.

"Министерство обороны РФ предлагает несколько этапов. Первое - инспекция складов с боеприпасами и изучение ситуации на месте. Второе - изучить, какое оборудование нужно (для утилизации, - "ИФ"). Третье - непосредственный процесс. Есть и позиция наших партнеров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2", которые настаивают, что этот процесс должен происходить только при участии ОБСЕ. ОБСЕ и другие партнеры готовы взять на себя и часть финансирования этого процесса", - сообщил Додон.

Он отметил, что "пока идет процесс изучения позиций".

"ОБСЕ готова, они заявили, что у них есть ресурсы для финансирования этого процесса. Наш интерес остается прежним: мы должны как можно скорее утилизировать, вывести эти боеприпасы с территории Молдавии", - подчеркнул Додон.

Как сообщалось, в ходе визита в Кишинев в конце августа министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил начать процесс утилизации российских боеприпасов с истекшим сроком хранения, которые складированы в селе Колбасна на левом берегу Днестра, и охраняются военнослужащими Оперативной группы российских войск в Приднестровье. Президент Молдавии приветствовал планы возобновить ликвидацию боеприпасов, которая была начата в 2002 году, но прекращена после провала попытки подписать "Меморандум Козака" по урегулированию приднестровского конфликта.

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Молдавия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
Проекты
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