С Россией не обсуждали: Санду выступила за вывод миротворцев из Приднестровья

Санду хочет заменить российских военных в Приднестровье на миссию ОБСЕ

Избранный президент Молдавии Майя Санду хочет вывести из Приднестровья российскую миротворческую группу и заменить ее на гражданскую наблюдательную миссию ОБСЕ, но она еще не обсуждала этот вопрос с Москвой. Миротворцы из РФ действуют в Приднестровье с 1992 года по согласованию с молдавским и приднестровским лидерами.

Избранный президент Молдавии Майя Санду в очередной раз выступила за вывод Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из Приднестровья и преобразование миротворческой операции с участием России.

По ее словам, в отношении этой группы войск никогда не было договоренностей со стороны Молдавии. "Поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории нашей страны", - подчеркнула Санду на пресс-конференции.

Она заверила, что продолжит обсуждать этот вопрос с российским руководством.

Избранный президент напомнила, что в прошлом году в Молдавию приезжал министр обороны России Сергей Шойгу, который говорил о готовности Москвы помочь в утилизации оружия. Тогда Шойгу встретился с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном. Глава государства в своих выступлениях в ООН и ПАСЕ приветствовал инициативу об утилизации оружия, которая, по его словам, может сдвинуть переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Заинтересованность в участии в утилизации выразили Соединенные Штаты, а также ОБСЕ - там Кишиневу предложили экспертную помощь в оценке технического состояния складов.

Санду также высказалась за то, чтобы заменить российских миротворцев в Приднестровье на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. "В связи с тем, что опасности вооруженных столкновений давно нет, позиция молдавской стороны заключается в том, что эта миротворческая операция должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ", - полагает избранный президент.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Санду предварительно не обсуждала с Москвой идею о замене российских миротворцев в Приднестровье на гражданскую наблюдательную миссию ОБСЕ. Как отметил представитель российского президента, Москва надеется на сбалансированную политику нового молдавского руководства в этом отношении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее оценила намерение Майи Санду добиваться вывода ОГРВ из Приднестровья как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию.

По словам Захаровой, присутствие оперативной группы обеспечивает миротворческий контингент России в составе совместных миротворческих сил.

«Мандат миротворческой операции четко увязывает продолжительность нашего участия в ней с выходом на политические договоренности об урегулировании конфликта. Пока до этого далеко», - подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Как отметила Захарова, присутствие миротворцев в Приднестровье уже на протяжении 25 лет позволяет сохранять стабильность и избегать кровопролития.

В Приднестровье на сегодняшний день расквартирована ОГРВ численностью примерно в 1 тыс. солдат и офицеров, которые участвуют в проведении миротворческой операции. Они также охраняют склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. т боеприпасов, которые свозились туда после вывода советских войск из европейских стран.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Аурелиу Чокой ранее отмечал, что Кишинев ведет переговоры с Россией о выводе ОГРВ из Приднестровья. При этом он признавал, что работа российских миротворцев законна.

Российские "голубые каски" были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года на основании Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанного 21 июля 1992 года главами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья.

На сегодняшний день они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой украинских военных наблюдателей.

Вывоз и утилизация боеприпасов из Колбасны начались в 2003 году. Впрочем, это процесс был заблокирован властями Приднестровья в 2004 году после обострения внутримолдавских отношений. Приднестровский лидер Вадим Красносельский заявил, что непризнанная республика выступает категорически против вывода ОГРВ, но поддерживает идею утилизации боеприпасов. При этом он подчеркнул, что такие вопросы необходимо обсуждать исключительно с РФ.

Кристина Сизова