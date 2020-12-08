Москва не пойдет на вывод военных из Приднестровья, считает российский эксперт

Российские миротворцы в Приднестровье немногочисленны, но за их спинами мощь ВС РФ. Фото с сайта www.mil.ru.

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Кишинев рискует сильно испортить отношения с Москвой, если попытается "выдавить" российских военнослужащих из Приднестровья, считает военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

"Я не думаю, что Россия добровольно пойдет на то, чтобы взять и вывести миротворцев из Приднестровья. Единственный способ для Молдавии нас оттуда выдавить - установить блокаду нашего контингента. Для Молдавии это будет чревато очень сильным обострением отношений с Россией", - заявил "Интерфаксу" в понедельник Бужинский, в прошлом - начальник международно-договорного управления Минобороны РФ.

"Россия может отреагировать экономическими санкциями, в том числе в отношении молдавской сельскохозяйственной продукции", - сказал Бужинский.

По его словам, России выгодно сохранить миротворческий контингент в Приднестровье как геополитически, так и для защиты гражданского населения, среди которого многие получили российские паспорта.

В Приднестровье российские военные охраняют склады с боеприпасами, напомнил эксперт.

"Там порядка 20 тыс. тонн боеприпасов. Там есть боеприпасы, которые были произведены в начале прошлого века. И никто не знает, что с этими боеприпасами делать", - сказал Бужинский.

Он сообщил, что предпринятые в прошлом попытки решить проблему складов с боеприпасами в Приднестровье успехом не увенчались.

Избранный президент Молдавии Майя Санду высказалась за вывод оперативной группы российских войск из Молдавии, а также за преобразование миротворческой операции в Приднестровье в гражданскую миссию под международным мандатом.

"Есть две части российских войск в Приднестровском регионе. Есть оперативная группа российских войск, которая находится на территории Молдавии без каких-либо официальных документов. Нет и не было никогда соглашения о пребывании этих войск, нет согласия Молдавии на пребывание этой группы войск в нашей стране. И эти войска должны быть выведены, как и вооружение и боеприпасы, которое они охраняют", - заявила Санду на первой пресс-конференции в качестве избранного президента.

По ее словам, вторая часть российских формирований в Приднестровье - миротворческие силы. "Миротворческие силы находятся в Молдавии в соответствии с соглашением от 21 июля 1992 года. В настоящее время не существует угрозы возобновления вооруженного конфликта. И мы выступаем за преобразование этой миротворческой операции в гражданскую международную миссию под мандатом ОБСЕ. Это не новая позиция, это официальная позиция Молдавии, которая неоднократно была озвучена на протяжении лет", - сказала Санду.

1 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Молдавия - еще один пример того, как Россия развертывает свои войска против воли правительств соседних стран. По словам генсека НАТО, "присутствие российских военных в Приднестровье является нарушением территориальной целостности Молдавии".

1 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров назвал безответственными заявления Санду о необходимости вывода из Приднестровья российских военнослужащих. "Трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию, и едва ли мы сможем принять такое требование, - достаточно безответственное, прямо скажем, - это факт", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

В конце августа 2018 года в ходе визита в Молдавию министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил начать процесс утилизации российских боеприпасов с истекшим сроком хранения, которые складированы в селе Колбасна на левом берегу Днестра, и охраняются военнослужащими оперативной группы российских войск в Приднестровье. Тогда президент Молдавии Игорь Додон приветствовал планы возобновить ликвидацию боеприпасов, которая была начата в 2002 году, но была прекращена после провала попытки подписать Меморандум Козака по урегулированию приднестровского конфликта.