Войти
Интерфакс-АВН

Москва не пойдет на вывод военных из Приднестровья, считает российский эксперт

452
1
0
Российские миротворцы в Приднестровье немногочисленны, но за их спинами мощь ВС РФ. Фото с сайта www.mil.ru
Российские миротворцы в Приднестровье немногочисленны, но за их спинами мощь ВС РФ. Фото с сайта www.mil.ru.

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Кишинев рискует сильно испортить отношения с Москвой, если попытается "выдавить" российских военнослужащих из Приднестровья, считает военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

"Я не думаю, что Россия добровольно пойдет на то, чтобы взять и вывести миротворцев из Приднестровья. Единственный способ для Молдавии нас оттуда выдавить - установить блокаду нашего контингента. Для Молдавии это будет чревато очень сильным обострением отношений с Россией", - заявил "Интерфаксу" в понедельник Бужинский, в прошлом - начальник международно-договорного управления Минобороны РФ.

"Россия может отреагировать экономическими санкциями, в том числе в отношении молдавской сельскохозяйственной продукции", - сказал Бужинский.

По его словам, России выгодно сохранить миротворческий контингент в Приднестровье как геополитически, так и для защиты гражданского населения, среди которого многие получили российские паспорта.

В Приднестровье российские военные охраняют склады с боеприпасами, напомнил эксперт.

"Там порядка 20 тыс. тонн боеприпасов. Там есть боеприпасы, которые были произведены в начале прошлого века. И никто не знает, что с этими боеприпасами делать", - сказал Бужинский.

Он сообщил, что предпринятые в прошлом попытки решить проблему складов с боеприпасами в Приднестровье успехом не увенчались.

Избранный президент Молдавии Майя Санду высказалась за вывод оперативной группы российских войск из Молдавии, а также за преобразование миротворческой операции в Приднестровье в гражданскую миссию под международным мандатом.

"Есть две части российских войск в Приднестровском регионе. Есть оперативная группа российских войск, которая находится на территории Молдавии без каких-либо официальных документов. Нет и не было никогда соглашения о пребывании этих войск, нет согласия Молдавии на пребывание этой группы войск в нашей стране. И эти войска должны быть выведены, как и вооружение и боеприпасы, которое они охраняют", - заявила Санду на первой пресс-конференции в качестве избранного президента.

По ее словам, вторая часть российских формирований в Приднестровье - миротворческие силы. "Миротворческие силы находятся в Молдавии в соответствии с соглашением от 21 июля 1992 года. В настоящее время не существует угрозы возобновления вооруженного конфликта. И мы выступаем за преобразование этой миротворческой операции в гражданскую международную миссию под мандатом ОБСЕ. Это не новая позиция, это официальная позиция Молдавии, которая неоднократно была озвучена на протяжении лет", - сказала Санду.

1 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Молдавия - еще один пример того, как Россия развертывает свои войска против воли правительств соседних стран. По словам генсека НАТО, "присутствие российских военных в Приднестровье является нарушением территориальной целостности Молдавии".

1 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров назвал безответственными заявления Санду о необходимости вывода из Приднестровья российских военнослужащих. "Трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию, и едва ли мы сможем принять такое требование, - достаточно безответственное, прямо скажем, - это факт", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

В конце августа 2018 года в ходе визита в Молдавию министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил начать процесс утилизации российских боеприпасов с истекшим сроком хранения, которые складированы в селе Колбасна на левом берегу Днестра, и охраняются военнослужащими оперативной группы российских войск в Приднестровье. Тогда президент Молдавии Игорь Додон приветствовал планы возобновить ликвидацию боеприпасов, которая была начата в 2002 году, но была прекращена после провала попытки подписать Меморандум Козака по урегулированию приднестровского конфликта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
ОБСЕ
Похожие новости
02.05.2019
Конфликт во всех аспектах
28.03.2017
Сергей Лавров: "К стратегической стабильности"
06.03.2017
Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел брифинг для иностранных военных атташе
27.05.2013
37 шпионских траекторий
24.05.2013
Минобороны России проводит международную конференцию «Военные и политические аспекты европейской безопасности»
1 комментарий
№1
08.12.2020 04:33
Цитата, q
1 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров назвал безответственными заявления Санду о необходимости вывода из Приднестровья российских военнослужащих. "Трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию, и едва ли мы сможем принять такое требование, - достаточно безответственное, прямо скажем, - это факт", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

))) Санду это Псаки. Говрилка с IQ -15.
Удивительно, что Лавров вообще как-то на неё среагировал.
Русские не уберут своих людей со стратегического плацдарма.
Если бы она была умной, то смогла бы с русскими договориться, я даже знаю перечень уступок.
Но эти уступки ей не разрешат сделать, когда она побежит на очередную консультацию в пиндостанское посольство или в KPMG Barrents Group.

Да и Молдавию пустят в Евросоюз полноправным членом только если мы угробим свое виноделие. Никому там не нужна конкуренция Молдовы, всё европейское пойло - безвкусное стерильное фуфло, исключений крайне мало.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 09:29
  • 68
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 08.12 09:07
  • 3
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 08.12 08:52
  • 1
XXI век и племенное государство
  • 08.12 08:28
  • 1
Рогозин в Facebook попросил делиться предложениями по новой орбитальной станции
  • 08.12 08:12
  • 5
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 08.12 08:09
  • 2
Утечка секретных данных: в Таганроге обокрали «самолет судного дня»
  • 08.12 07:25
  • 2
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 08.12 07:07
  • 260
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 08.12 07:00
  • 14
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 08.12 06:56
  • 7
Матвиенко предложила давать военную ипотеку сотрудникам МВД и Росгвардии
  • 08.12 05:46
  • 1
Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года
  • 08.12 05:44
  • 1
США начинают укреплять связи с Сербией
  • 08.12 05:35
  • 1
В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками
  • 08.12 05:21
  • 3
Плавающие танки возвращаются в строй
  • 08.12 04:50
  • 1
МВД начало проверку из-за кражи техники из «самолета Судного дня»