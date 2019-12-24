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Известия.ru

Боевые самолеты НАТО стали вдвое чаще летать у границ РФ в 2019 году

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БЛА RQ-4A Global Hawk. Источник: militaryphotos.net.

Интенсивность полетов у российских границ самолетов-разведчиков НАТО выросла более чем на треть, а боевых самолетов — вдвое в 2019 году. Об этом в интервью изданию "Красная звезда" сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

В прошлом году число полетов самолетов-разведчиков различных классов вдоль морских и сухопутных границ России составило 578, а в нынешнем году — более чем 800. Аналогичный показатель активности боевых самолетов вырос за тот же период вдвое.

Носатов отметил, что активность вынуждает летчиков морской авиации Балтийского флота подниматься в воздух иногда несколько раз в день. Кроме того, командующий напомнил, что в 2019 году всего у границ России страны НАТО провели около 300 военных учений.

13 декабря сообщалось, что стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk совершил очередной разведывательный полет у границ России на Черном море.

Предыдущий американский дрон RQ-4A Global Hawk курсировал к западу от Крыма 6 декабря. Тогда он совершил по меньшей мере шесть пролетов вдоль побережья Крыма и два вдоль Кубани, выполняя их на высоте около 16 тыс. м и расстоянии в среднем 40 км от российских берегов.

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