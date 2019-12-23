Лавров: РФ призывает обсудить проблемы, связанные с планами США по выводу оружия в космос

По словам главы МИД РФ, заявление США о том, что они не будут ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, "тоже не добавляет стабильности и уверенности"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Москва настаивает на обсуждении проблем, возникающих в связи с намерением США разместить оружие в космосе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Договор СНВ-3 [Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений] мы сформулировали. Одним из решающих факторов было согласие американцев употребить в преамбуле (но все же употребить) ссылку на взаимосвязь между наступательными и оборонительными стратегическими вооружениями, имея в виду, конечно же, противоракетную оборону, - обратил внимание Лавров. - Мы никогда не отказывались от необходимости рассматривать весь комплекс проблем в сфере стратегической стабильности с учетом всех аспектов этой ситуации, которые влияют на стратегическую стабильность, включая стратегические наступательные ядерные вооружения, стратегические вооружения в неядерном исполнении, которые американцы разрабатывают в рамках концепции мгновенного глобального удара, противоракетную оборону".

"Несомненно, теперь, когда мы видим, что эта противоракетная оборона не имеет ничего общего с задачей обороняться от Ирана, а является по-настоящему глобальной, мы настаиваем на обсуждении проблем, связанных с декларированными планами вывода оружия в космос - об этом заявили не только американцы, но уже и французы", - подчеркнул министр.

По его словам, заявление США о том, что они не будут ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, "тоже не добавляет стабильности и уверенности". Поэтому, продолжил Лавров, параллельно с продлением СНВ-3, "назревает разговор между всеми ключевыми игроками по всему комплексу этих проблем".