Войти
Деловая газета "Взгляд"

Лавров назвал провокацией условие США для диалога с Россией по ДСНВ

226
0
0
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

США действуют провокационно, выдвигая в качестве условия для диалога по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) присоединение Китая к переговорам Москвы и Вашингтона, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров заявил на Московской конференции по нераспространению, что "откровенно провокационным выглядит постоянное выдвижение в качестве предварительного условия присоединение к процессу КНР, вопреки не раз четко заявленной позиции Пекина", передает РИА "Новости".

Он указал также, что несмотря на "абсолютно неприемлемые" действия США, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе не утратил силы и значимости.

Так, план "позволил снять все имевшиеся у МАГАТЭ вопросы к Тегерану, создал режим максимальной прозрачности ядерной программы Исламской Республики (Иран), подтвердил законные права этой страны на освоение и развитие технологий мирного атома под контролем агентства".

Министр добавил, что "в интересах всех стран сохранить СВПД и создать благоприятные условия для его дальнейшего устойчивого, полнокровного выполнения в установленные сроки".

Напомним, 14 июля 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий.

Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ – 3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

Соглашение истекает в феврале 2021 года, и Вашингтон не заявил, намерен ли его продлевать. В России не исключали, что Вашингтон может намеренно откладывать переговоры по продлению ДСНВ, чтобы действие соглашения было прекращено автоматически. В начале сентября в США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3.

Ранее стало известно, что Китай отказался присоединяться к переговорам России и США по контролю над вооружениями.

Между тем резолюция России по контролю над вооружениями получила широкую поддержку в ООН.

До этого Кремль предупредил США о проблемах в случае молчания по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации с договором СНВ-3, отмечая, что для ядерной войны появились новые причины.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Иран
Китай
Россия
США
Франция
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
Похожие новости
16.05.2019
"Мы не пожарная команда": Путин о ядерной сделке с Ираном
25.04.2019
Своевременно, но не обязательно симметрично. В Москве обсудили вопросы безопасности
31.12.2011
ПРО НАТО сделает из Европы заградительный вал
20.07.2009
Запад может одобрить атаку Израиля на Иран
24.09.2008
Гонка вооружений уже началась
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 04:43
  • 1
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 03:54
  • 1
Трофейная область
  • 11.11 00:54
  • 9
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 11.11 00:09
  • 10
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 11.11 00:01
  • 27
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 10.11 23:38
  • 167
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 10.11 23:32
  • 8
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 10.11 23:06
  • 12
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 10.11 22:31
  • 42
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 10.11 21:33
  • 13
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 10.11 20:25
  • 1
Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник
  • 10.11 20:12
  • 2
ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники
  • 10.11 17:35
  • 24
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 10.11 15:33
  • 45
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 10.11 10:17
  • 2
В США оценили все супероружие России