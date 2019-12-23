Пентагон в срочном порядке совершенствует свои вертолеты

Создана вспомогательная силовая установка для скоростного вертолета-разведчика Bell 360 Invictus

Перспективный американский скоростной вертолет-разведчик Bell 360 Invictus получит многофункциональную вспомогательную силовую установку (ВСУ). По сообщению интернет издания Flightglobal, Bell 360 Invictus, разрабатываемый компанией Bell Helicopter, входящей в конгломерат Textron, для программы по созданию перспективного разведывательного и ударного вертолета FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft), увеличит свою мощность за счет дополнительного силового агрегата - турбовального двигателя Pratt&Whitney PW207D1.

Программный директор FARA Фрэнк Лаззара заявил, что двигатель PW207, который используется на легком двухмоторном вертолете Bell 429, будет служить не только вспомогательным силовым агрегатом для запуска и питания электроники Bell 360 Invictus, но и обеспечит питание вала несущего винта в случае аварийных ситуаций. Мощность вспомогательной установки составит 586 лошадиных сил.

Первоначально ВСУ используется в качестве стартера, раскручивающего при запуске основной двигатель, после этого установка уже служит в качестве генератора, обеспечивающего бортовые системы машины энергией.

Полноразмерный макет вертолета нового поколения компания Bell Helicopter продемонстрировала в этом году на выставке AUSA (Association of the United States Army). Согласно представленным данным, Bell 360 Invictus сможет развивать скорость до 330 км/час. Кроме того боевая машина получит технологии малозаметности. Вооружение будет состоять из авиационной пушки калибра 20 миллиметров, управляемых ракет и высокоточных бомб. В рамках тендера, проводимого руководством армии США, американский производитель вертолетов Bell Helicopter конкурирует с четырьмя компаниями: AVX Aircraft, Boeing, Karem Aircraft и Sikorsky. Вероятнее всего именно вертолеты от Bell и Sikorsky станут финалистами, которые получат дальнейшее финансирование для подготовки к конкурсным летным испытаниям, намеченным на 2020 год. Первый полет запланирован на 2022 год, однако решение о начале полномасштабного производства будет принято не раньше 2028 года.

Лина Маякова