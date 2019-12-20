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РИА Новости

Военный эксперт: у нас есть вооружения, которые даже аналогов не имеют

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

России удалось сохранить и развить сферу ВПК, заявил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков подчеркнул, что добиться этого Россия смогла, несмотря на санкции.

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию в сфере ВПК. По его словам, России удалось сохранить и развить свою "оборонку", обновить производственную базу, выделив 1 триллион рублей, после чего появились новейшие системы вооружения.

"Как показывает практика, результат получился хороший", – сказал президент.

При этом Путин признал наличие проблемы закредитованности предприятий ВПК. "Этот узел развязываемый, вполне рыночные решения есть", – отметил глава государства.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков подчеркнул, что добиться успешной модернизации своих предприятий "оборонки" Россия смогла, несмотря на санкции.

"Я поездил по многим предприятиям ВПК и своими глазами видел, как было обновлено оборудование, станочный парк, приборы – все, что используется для изготовления вооружения и военной техники. И это действительно позволило поднять уровень, качество военной техники на новую ступень даже в условиях санкций. И по уровню технологий мы тоже ушли далеко вперед от многих зарубежных разработок и аналогов. Есть даже такие вооружения, которые аналогов не имеют. …Понятно, что модернизация коснулась не сразу всех предприятий, а наиболее важных. Перспективу получили предприятия, связанные с ракетными войсками, войсками противовоздушной обороны. Сейчас активно модернизируется судостроение. Президент как раз сказал, что одно из перспективных направлений является Военно-морской флот. Идут процессы, связанные с авиационной промышленностью…", – сказал Алексей Леонков.

По его мнению, необходимо и дальше развивать предприятия ВПК.

"Предприятия ВПК по технологиям являются локомотивом, как сказал президент. И это действительно так. Но предела совершенству нет, нам нужно и дальше развивать ВПК. Мы понимаем, что на Западе идут активные разработки в области современных видов вооружения, связанных с искусственным интеллектом, милитаризацией космоса, то есть вызовов становится больше. Чтобы их так же удачно компенсировать, как мы этого добились в технологии управляемого гиперзвука, нужно дальнейшее развитие ВПК", – заключил военный эксперт.
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Россия
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