Newsweek (США): Россия создает армию роботов, а Китай помогает ей с искусственным интеллектом

В России началось серийное производство роботов, способных воевать самостоятельно. Американцев особенно пугает то, что делаются они в сотрудничестве с Китаем. Российский несгибаемый робот-герой плюс китайский изворотливый искусственный интеллект - кто сможет против этого устоять? «В целом, в условиях нарастания напряженности с США Китай и Россия явно договорились о военном сотрудничестве... в котором ключевую роль играет искусственный интеллект», — цитирует статья доклад Центра военно-морского анализа в США.

Россия разрабатывает разнообразные автономные платформы вооружения, в которых используется искусственный интеллект, делая это в рамках амбициозной программы в сотрудничестве с соседним Китаем.

То, насколько важен для Москвы искусственный интеллект в процессе модернизации армии, становится ясно из доклада под названием "Искусственный интеллект и автономность в России", который опубликовала в понедельник некоммерческая исследовательско-аналитическая организация Центр военно-морского анализа (CNA), расположенная в Арлингтоне, штат Виргиния.

Авторы доклада тесно сотрудничали с Объединенным центром искусственного интеллекта Пентагона в процессе подготовки документа, названного "первым крупным американским исследованием, в котором изложены главные инициативы, достижения и успехи современной России в области искусственного интеллекта и автономности в рамках общей технологической картины, складывающейся в этой стране".

"Российские военные стратеги уделяют особое внимание созданию так называемого "информационного превосходства на поле боя", - отмечается в докладе. - А усиленные искусственным интеллектом технологии обещают дать возможность для использования доступных на современном поле боя данных в целях защиты российских войск и лишения противника этого преимущества".

Существуют серьезные проблемы и опасения по поводу передачи от человека искусственному разуму важнейших функций по принятию решений. Однако сегодняшние тенденции четко указывают на то, что Россия прилагает серьезные усилия по внедрению таких передовых возможностей. Важную помощь ей оказывает Китай, который в докладе назван "ключевым партнером России в сфере современных технологий в целом и искусственного интеллекта в частности".

Это сотрудничество, являющееся составной частью обширного стратегического партнерства, которое наладили российский президент Владимир Путин и руководитель Китая Си Цзиньпин, постоянно усиливается вопреки попыткам США оказать давление на ближайших конкурентов посредством различных санкций.

Сэмюэл Бендетт (Samuel Bendett), работающий в Центре автономности и искусственного интеллекта и помогавший советами авторам доклада, заявил, что основная часть сотрудничества между Москвой и Пекином осуществляется вне оборонного сектора.

В то же время, развитие военных связей дает новые возможности для налаживания более всесторонней совместной работы.

"Главные результаты таких взаимоотношений мы наблюдаем в гражданской сфере, в секторе высоких технологий, в сфере научного сотрудничества, в области НИОКР, - рассказал Бендетт "Ньюсуик". - В то же время, есть свидетельства развития двусторонних контактов в военной сфере. Например, это участие сторон в стратегических учениях "Восток", где отрабатываются вопросы взаимодействия в управлении войсками".

Приводя пример возросшего уровня доверия между двумя странами, которые в прошлом неоднократно вступали в ссоры и конфликты, характерные для сложной политики холодной войны, Бендетт указал на помощь России Китаю в создании системы раннего оповещения о ракетных пусках.

По его словам, следует наблюдать за перспективами внедрения искусственного интеллекта, поскольку "обе страны стремятся развивать свои многофункциональные информационно-управляющие системы (обеспечивающие управление, связь, работу вычислительной техники, сбор информации, ведение наблюдения и разведки). Два государства все чаще проводят совместные военные учения и тренировки".

Но поскольку такие совместные проекты, закрепленные в историческом соглашении Путина и Си, осуществляются все чаще, старший исследователь Джеффри Эдмондс (Jeffrey Edmonds) отмечает, что сейчас намного труднее разобраться в том, чем на самом деле занимаются две державы.

"С точки зрения России, сближение между двумя странами является одной из самых устойчивых тенденций в российской внешней политике за последние десятилетия, - рассказал Эдмондс "Ньюсуик". - Мы видим, что военное сотрудничество углубляется, и что в нем появляется все больше секретности".

В докладе Бендетта и Эдмондса есть список из двух десятков систем вооружения с элементами искусственного интеллекта и автономности. Это средства передвижения наземного, воздушного и морского базирования, специальные мины и даже антропоморфный робот, который может пользоваться огнестрельным оружием, водить машину и летать в космос.

Кроме того, в списке перечислены основанные на искусственном интеллекте дополнительные элементы к российским боевым информационно-управляющим системам, комплексам принятия решений, военной аппаратуре, системам материально-технического обеспечения, боевой подготовки и военного производства.

Доклад появился на свет спустя несколько дней после того, как российский министр обороны Сергей Шойгу объявил, что страна приступила к производству роботов, способных самостоятельно воевать.

"Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах. Таких, где запрограммированная машина в состоянии самостоятельно воевать", - сказал Шойгу, выступая в пятницу на онлайновом марафоне "Новое знание".

Он также упомянул разработку "оружия завтрашнего дня", которая ведется в больших масштабах.

Пожалуй, наибольшего внимания в этом обновляемом российском арсенале заслуживают разнообразные системы ядерного оружия, о которых Путин рассказал в марте 2018 года в своей пламенной речи, нахваливая технику, превосходящую по своим возможностям и маневренности даже самые передовые системы вооружения в мире. К ней относятся такие образцы как гиперзвуковой управляемый боевой блок "Авангард", вооруженный торпедой беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковая авиационная ракета "Кинжал".

В докладе Центра военно-морского анализа отмечается, что все эти платформы в разной степени оснащены искусственным интеллектом и системами автоматизации, что делает их еще более опасными. Наряду с этим возникают новые препятствия в разработке таких систем и в принятии их на вооружение. А поскольку экономические ресурсы у России ограничены, это для нее весьма серьезные вызовы.

В докладе дана ссылка на сообщение Московского физико-технического института (физтеха), в котором говорится, что доходы, которые России приносит связанная с искусственным интеллектом деятельность, увеличиваются в 10 раз быстрее, чем ВВП страны. Но это ничто в сравнении с китайскими показателями, где ассигнования на исследования в сфере искусственного интеллекта в 350 раз выше, чем в России. Кроме того, Китай по числу занятых в секторе искусственного интеллекта уступает только США.

Это лишь одна из многих областей, где у двух стран есть взаимные интересы и возможности.

"Россия находится в несколько невыгодном положении из-за относительной простоты ее экономики, имеющей намного меньшие размеры. Но между двумя странами фактически действует пакт о ненападении, и они заключили множество соглашений о техническом сотрудничестве, - говорится в докладе Центра военно-морского анализа. - Между двумя странами продолжает развиваться и военное сотрудничество, существуют технические обмены. Последствия таких отношений для американской стратегии будут становиться все серьезнее".

Та спешка, с которой Россия и Китай создают новые системы искусственного интеллекта, встревожила некоторых американских руководителей. В 2018 году в США была создана Комиссия национальной безопасности по искусственному интеллекту, в задачи которой входит изучение угроз, которые создают соперники, превращающие искусственный интеллект в оружие.

В марте эта комиссия опубликовала свой итоговый отчет, где говорится, что "техническому совершенству американской армии брошен вызов, особенно Китаем и Россией". Там говорится о том, как две страны активно участвуют в гонке искусственного интеллекта и могут обойти Пентагон, если тот будет действовать недостаточно решительно. В отчете изложены рекомендации, не ограничивающиеся увеличением инвестиций в искусственный интеллект. Там говорится о необходимости дипломатических усилий и сотрудничества для снижения рисков для всех. В этих целях необходимо устанавливать новые правила и добиваться прозрачности.

Бендетт отмечает, что некоторые инициативы уже реализуются.

"У США с Россией и Китаем есть довольно много совместных работ в области искусственного интеллекта, - рассказал он "Ньюсуик". - Стороны хотели бы по мере возможности сохранять и развивать такое сотрудничество, поскольку Соединенные Штаты занимают центральное место в сфере исследований, разработок, испытаний и оценок искусственного интеллекта".

Бендетт заявил, что сотрудничество между Россией и Китаем в сфере искусственного интеллекта "находится на начальном этапе, и многим программам менее пяти лет". Между тем, "Соединенные Штаты играют определяющую роль в дебатах на тему искусственного интеллекта, и Россия с Китаем признают это".

Вместе с тем, Эдмондс отмечает, что по масштабам своей совместной работы Россия и Китай уже превзошли сотрудничество с США. "Сотрудничества/деловых связей в сфере искусственного интеллекта между Россией и Китаем больше, чем между Россией и США", - говорит он. При таких темпах сложно себе представить, что Вашингтон сумеет разорвать эти связи, даже если попытается.

"Думаю, США будет невероятно трудно разработать и осуществить стратегию, цель которой - вбить клин или разобщить Россию и Китай, - рассказал Бендетт "Ньюсуик". - Я также не уверен, что развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта может как-то повлиять на сегодняшнюю траекторию движения".

В докладе Центра военно-морского анализа отмечается, что Россия и США уже осуществляют ограниченное сотрудничество по вопросам искусственного интеллекта. Авторы указывают на взаимодействие между московским Сколковским институтом науки и технологий, Массачусетским технологическим институтом и компанией кредитных карт Visa. Российские институты также сотрудничают с вузами других стран, таких как Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Япония, Индия, Израиль и Саудовская Аравия.

Ухудшение двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой негативно отразилось на перспективах сотрудничества между двумя странами. В то же время, расцвет в российско-китайских отношениях создает для этих стран новые благоприятные возможности.

"В целом, в условиях нарастания напряженности с США Китай и Россия явно договорились расширять свое техническое сотрудничество, и в их планах на будущее ключевую роль играет искусственный интеллект", - говорится в докладе Центра военно-морского анализа.

Хотя некоторые аналитики прогнозируют возможное охлаждение между Москвой и Пекином, авторы доклада делают другой вывод, заявляя об отсутствии в данный момент признаков каких бы то ни было разногласий". Они отмечают, что даже в условиях пандемии COVID-19 траектория их совместной работы становится все более положительной.

"Напротив, российско-китайские отношения в прошлом году продолжали развиваться и углубляться, хотя пандемия изменила приоритеты, заставив активнее заниматься биомедицинскими исследованиями", - говорится в докладе центра.

Во время состоявшегося в июне 2019 года саммита в Москве с участием Си и Путина российский лидер заявил, что 2020 и 2021 годы будут годами научно-технического и инновационного сотрудничества между двумя странами. Это заявление нашло свое подтверждение в объявленных в начале текущего года планах, предусматривающих совместное строительство лунной станции. А в прошлую среду было начато строительство новых блоков на атомных электростанциях в Китае, которые сооружает Россия.

На виртуальной церемонии, ставшей первой в этом году онлайновой встречей глав государств, Путин отметил, что в 2021 году исполняется 20 лет российско-китайскому Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

"С момента подписания этого договора Россия и Китай достигли больших успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия в политике, международных делах, торговле и экономике, культурных и гуманитарных обменах, - сказал Путин. - Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень".

Том О’Коннор (Tom O’Connor)