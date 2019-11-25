Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности России

ЦАМТО, 22 ноября. Президент России Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности Российской Федерации. Обсуждались перспективы развития военной организации России на период до 2030 года.

Ниже вступительное слово В.Путина приведено в изложении пресс-службы Кремля.

"Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня мы обсудим пути и перспективы развития военной организации России на предстоящее десятилетие – на период до 2030 года. Определим, какие задачи предстоит решить, чтобы надежно гарантировать национальные интересы и безопасность России.

Военная организация – а это Вооруженные Силы, войска национальной гвардии, другие воинские формирования и органы, а также оборонно-промышленный комплекс страны – играет ключевую роль в обеспечении суверенитета России. И очень важно, чтобы все ее составляющие поддерживались на должном уровне, действовали профессионально и слаженно.

Мы видим, что мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами. Много факторов неопределенности. Стремительно развиваются технологии, в том числе и военные, а конкуренция, соперничество усиливаются, обретают новые формы. В разных регионах планеты не только тлеют очаги застарелых конфликтов, но и появляются новые. Ведущие страны активно совершенствуют наступательные вооружения. Добавлю, что так называемый "ракетно-ядерный клуб" по факту – и вы все это хорошо знаете – пополняется новыми членами. Серьезную озабоченность вызывает и приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, а также попытки милитаризации космоса.

Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности под надуманным предлогом. Угроза распространения ракет этого класса в разных частях света еще больше усилила напряженность в мире.

В этих условиях нам важно адекватно и точно прогнозировать и анализировать возможные изменения международной ситуации и в соответствии с выводами развивать свой военный потенциал.

Отмечу, что за последние годы было немало сделано для качественного укрепления всех силовых структур. Во многом этому способствовало выполнение решений, принятых на заседании Совета Безопасности России 5 июля 2013 года.

Так, были обновлены Военная доктрина и ряд других документов стратегического планирования, которые определили, конкретизировали направления совместной деятельности силовых ведомств по обеспечению безопасности России, а также их задачи по участию в обороне страны.

Особо отмечу успешную реализацию Госпрограммы вооружения, которая позволила приступить к кардинальному техническому переоснащению военной организации. В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68 проц. При этом некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед.

Серьезным экзаменом на профессионализм стала для наших Вооруженных Сил и операция против террористических банд в Сирии. Хочу еще раз подчеркнуть: личный состав Воздушно-космических сил, ВМФ, Сил специальных операций, военной полиции, других ведомств и служб в полном объеме справился с поставленными задачами, действовал мужественно, грамотно, профессионально, не допустил массового исхода с этой территории боевиков в нашу страну.

Масштабные, активные боевые действия, как известно, завершены, но полученный боевой опыт востребован сегодня в военном строительстве, используется и совершенствуется при проведении ежегодных учений и внезапных проверок.

Заметно выросли за последнее время и такие ключевые показатели развития военной организации, как качество материально-технического обеспечения и мобилизационная готовность. Укрепились системы территориальной обороны и подготовки военных специалистов.

В 2018 году созданы военно-политические органы, выполняющие важные задачи по патриотическому воспитанию личного состава и призывников.

И конечно, особое внимание уделялось оборонно-промышленному комплексу. Так, для более четкого взаимодействия силовых ведомств и предприятий ОПК при реализации гособоронзаказа была образована Военно-промышленная комиссия.

В 2016-2017 годах за счет бюджета досрочно погашены кредиты оборонных организаций, привлеченные для выполнения Госпрограммы вооружения. Появились новые финансовые механизмы, которые помогли повысить экономическую устойчивость предприятий ОПК и сохранить кадры.

Наша задача на ближайшее десятилетие – продолжить линию на укрепление и развитие военного, технического, кадрового потенциала военной организации страны. И в этой связи хотел бы обратить ваше внимание на несколько принципиальных моментов.

Первое. Необходимо обеспечить сбалансированное развитие всех компонентов военной организации, прежде всего за счет грамотного и рационального использования бюджетных средств и материально-технических ресурсов. Они у нас не такие уж и большие, если посмотреть и сравнить, сколько на эти цели выделяется другими ведущими государствами мира.

Второе. Важно совершенствовать систему управления военной организацией. Эта система должна быть современной, надежной, многофункциональной, обладать передовыми информационно-аналитическими комплексами, средствами связи и разведки. И, разумеется, при решении задач в области обороны и безопасности следует наладить четкое взаимодействие между силовыми структурами и органами власти всех уровней.

Третье. В ближайшие годы доля современного оружия и техники в армии и на флоте, в других силовых структурах будет увеличиваться и должна быть доведена до 70 проц. и в дальнейшем стабильно поддерживаться на данном уровне.

Что это означает на практике, уважаемые коллеги? Что, несмотря на все бурные технологические изменения в мире, наши Вооруженные Силы должны быть оснащены по последнему слову науки и техники. И так, как нам удалось это сейчас – а это редкое явление и для нашей страны, и для мира в целом в новейшей истории: нам удалось, фактически сделать шаг вперед по сравнению с другими ведущими военными странами мира – конечно, нужно стремиться к тому, чтобы такое состояние сохранить и в будущем на важнейших направлениях развития.

При этом в стратегических ядерных силах, которые играют ключевую роль в сдерживании потенциального агрессора и сохранении баланса сил в мире, доля современного вооружения должна быть еще выше.

Отмечу также, что в следующем году предстоит приступить к формированию Госпрограммы вооружения до 2033 года и соответственно программы развития оборонно-промышленного комплекса.

Основная задача нового периода – это наращивание качественных и количественных характеристик вооружения и техники. Речь идет о современных и перспективных образцах высокоточного оружия и средств воздушно-космической обороны, активном применении технологий искусственного интеллекта при создании военной продукции. В том числе должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия, основанного на новых физических принципах, а также роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя.

Четвертое. Организациям ОПК необходимо повысить уровень производственно-технологической готовности для разработки и серийного производства современного вооружения и техники. Мы должны подумать об этом заранее – так, как действовали на предыдущем этапе. Напомню, мы уделили значительное внимание и выделили значительные средства на первом шаге для переоборудования предприятий ОПК, чтобы они были способны выпускать современную технику. Нам это удалось сделать. Ни в коем случае нельзя допускать сбоев на следующих этапах работы.

Одновременно, как уже подчеркивал, важно расширять номенклатуру и объемы выпускаемой гражданской продукции, в том числе в рамках выполнения национальных проектов.

Среди безусловных приоритетов развития военной организации – повышение престижа военной службы. Это напрямую связано с укреплением системы социальных гарантий военнослужащих и членов их семей.

Отмечу, что за последние два года денежное довольствие военнослужащих выросло на 8,3 проц., увеличился размер военных пенсий. Начиная с 2016 года в Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях и органах более 42 тыс. военнослужащих получили постоянное жилье, почти 275 тыс. – служебное. Свыше 405 миллиардов рублей выделено на развитие накопительно-ипотечной системы для военнослужащих, в том числе в текущем, 2019 году, – порядка 142 миллиардов.

Хочу подчеркнуть: такая работа, безусловно, должна продолжаться. Не должно быть сбоев, связанных с индексацией денежного довольствования. Достойные условия жизни и службы – важнейшее, определяющее направление развития всей военной организации государства.Люди должны чувствовать, что, выполняя важнейшие задачи, связанные с лишениями бытовыми, семейными лишениями, в условиях, связанных с повышенным риском и часто с угрозой для жизни, – выполняя эти задачи, люди должны понимать и чувствовать заботу со стороны Родины, заботу со стороны органов власти, заботу со стороны государства, ради которого они служат.

Давайте приступим к обсуждению".