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Интерфакс-АВН

Самолет ВМС США провел разведывательный полет над районом учений ВМФ России и ВМС Сирии

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P-8A Poseidon
Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США.
Источник изображения: US.Navy

Лондон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon во вторник провел многочасовой полет вблизи сирийского побережья, где начались учения ВМФ России и ВМС Сирии, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение трех часов курсировал вдоль сирийского побережья. Временами он приближался к морской границе Сирии в районе Тартуса, где расположена база ВМФ РФ, и к российской авиабазе Хмеймим, на расстояние около 50 км. Полет осуществлялся на высоте 6 тыс. метров.

Как сообщалось, Военно-морской флот России и военно-морские силы Сирийской арабской республики приступили к проведению совместных учений в Средиземном море.

Журналистам в российском пункте материально-технического обеспечения в порту Тартус пояснили, что Средиземное море выбрано районом проведения учений, так как российская база "Тартус" является основным путем снабжения группировки войск в Сирии, что создает необходимость постоянного совершенствования выучки экипажей кораблей и подразделений береговых войск.

В пункте базирования "Тартус" также сообщили, что в маневрах задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы "Хмеймим", ракетные катера и тральщики ВМС САР.

Как сообщил руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев, маневры проводятся на едином оперативном фоне, в их ходе будут отработаны различные тактические эпизоды.

"Тактические группы кораблей ВМФ РФ и ВМС САР в море выполняют артиллерийские стрельбы, проведут совместное маневрирование. На берегу подразделения охраны и обороны отработают вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, борьбы с незаконными вооружёнными формированиями, а также отработают вопросы локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус", - сообщил Юлдашев.

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