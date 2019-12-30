Очередной беспилотник: американцы провели разведку у берегов Крыма

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

У берегов Черного моря, в частности в небе над Крымом, мониторинговый ресурс Plane Radar зафиксировал беспилотный летательный аппарат ВВС США. Отмечается, что он рано утром по мск вылетел с острова Сицилия (там находится база НАТО), затем направился вдоль линии разграничения в Донбассе. После этого он пролетел вдоль черноморского побережья России.

Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий американским военно-воздушным силам, совершил разведывательный полет у границ Крыма. О полете RQ-4B-40 Global Hawk сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar, опубликовав данные в Twitter.

Согласно информации ресурса, беспилотник вылетел с военной базы НАТО, которая располагается на итальянском острове Сицилия, в 6:20 по мск.

После этого он провел мониторинг вдоль линии разграничения в Донбассе, далее пролетел вдоль Черноморского побережья.

RQ-4 Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА. Его разработало дочернее предприятие компании Northrop Grumman. В марте 2006 года к выполнению своих боевых задач приступил первый беспилотник этого типа.

Это не первый раз за этот месяц, когда американский беспилотный аппарат был замечен у российских границ. Так, 4 декабря дрон провел разведку вдоль побережья Черного моря, передает радио «Sputnik» со ссылкой на данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Он следовал примерно по тому же маршруту, что и сегодня, 28 декабря. Так, вылетев в 5:25 по мск с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия, БПЛА отправился на Украину, оказавшись там в 9:20. Уже в 10:35 беспилотник приступил к разведке на линии разграничения в Донбассе. Спустя почти шесть часов летательный аппарат начал выполнять разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России. Проведя там примерно 40 минут, он развернулся и полетел в обратную сторону.

Минобороны не раз призывало американское командование прекратить такие разведывательные полеты, но в Пентагоне отказываются следовать призыву российских коллег.

Военные России фиксируют, как иностранные летательные аппараты проводят разведку вблизи границ России. Зачастую их замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.

Как рассказал недавно глава Минобороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства, за последний год увеличилось количество разведывательных операций стран-членов союза вблизи российских границ. «По сравнению с прошлым годом вблизи наших границ на 33% увеличилась интенсивность воздушной разведки, на 24% - морской», - уточнил министр.

Он также отметил активизацию антироссийских действий НАТО. По словам Шойгу, к 2022 году международный альянс реализует военную программу «четыре по 30». Она означает, что в течение 30 суток к применению будут готовы 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий, 30 боевых кораблей. «На 1 декабря по сухопутному компоненту достигнута полная комплектность, по воздушному - 76%, по морскому - 93%», - обратил внимание российский министр.

Кроме того, он отметил, что ежегодно НАТО проводит в Европе до 40 крупных учений, которые имеют антироссийскую направленность. Непосредственно альянс, в свою очередь, считает себя единственным гарантом европейской безопасности «на фоне российского военного усиления», сказал ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг.

За последние пять лет, по словам командующего 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-майора Николая Гостева, недалеко от Крымского полуострова российские военные обнаружили более 1000 разведывательных беспилотников.

"С марта 2014 года - после воссоединения Крыма с Россией - разведывательная деятельность у наших южных границ постоянно наращивается.

Среднее количество обнаруженных дежурными силами ПВО разведывательных летательных аппаратов в этом регионе за год составляет порядка 250 воздушных целей", - отметил Гостев в интервью газете "Красная звезда".

Вместе с тем он рассказал, что за 2019 год всего подразделения ПВО обнаружили более 78 тысяч воздушных объектов. Дежурные истребители, в свою очередь, поднимались в небо для перехвата самолетов-разведчиков стран НАТО более 70 раз.

По словам собеседника издания, в основном, разведывательные полеты проводят американские самолеты ЕР-ЗЕ Aries и Р-8А Poseidon, а также стратегические разведывательные беспилотники RQ-4В Global Hawk.

Ангелина Мильченко