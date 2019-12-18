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ТАСС

"Рособоронэкспорт" поставил инозаказчику винтовки ORSIS T-5000 на 100 млн рублей

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Винтовка Т-5000
Винтовка Т-5000.
Источник изображения: iz.ru

Кроме того, компания достигла с ООО "Промтехнология", производящей винтовки, договоренности о совместной работе

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) поставил иностранному заказчику партию винтовок ORSIS T-5000 на сумму более 100 млн рублей. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы компании.

"С 2017 года, когда "Рособоронэкспорт" получил право поставлять за рубеж гражданское и служебное оружие, компания проработала заявки иностранных заказчиков на него на сумму свыше $150 млн. Несколько контрактов уже исполнено, в том числе на поставку винтовок ORSIS T-5000", - сообщил заместитель генерального директора компании Игорь Севастьянов.

Как пояснили в пресс-службе, один из контрактов на сумму более 100 млн рублей уже реализован. Также в компании напомнили, что "Рособоронэкспорт" достиг с ООО "Промтехнология", производящей винтовки ORSIS, договоренности о совместной работе.

"Специалисты спецэкспортера принимают участие в разработке перспективных видов стрелкового оружия совместно с ORSIS. Например, в конструкции недавно анонсированного военного варианта винтовки К-15М были учтены предложения "Рособоронэкспорта", которые основываются на требованиях заказчиков и тенденциях мирового рынка оружия", - уточнили в компании.

В 2019 году "Рособоронэкспорт" провел более 40 презентаций винтовок в рамках международных выставок в Кот-д'Ивуаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Германии, Бразилии, Мексике и во Вьетнаме, а также на "Армии-2019" и "Интерполитехе".

На форуме Россия - Африка в октябре 2019 в Сочи продукция ORSIS также вызвала интерес. "В результате проведенной работы в настоящее время ведутся коммерческие переговоры на поставку продукции ORSIS более чем с 10 странами континента. Для некоторых заказчиков уже проведены тестовые испытания в России. Кроме того, в 2020 году запланировано участие ООО "Промтехнология" в выставке DefExpo India с экспозицией гражданского и служебного оружия на стенде "Рособоронэкспорта", - отметили в компании-спецэкспортере.

О винтовке

Снайперская винтовка ORSIS Т-5000 "Промтехнологии", которая производится на заводе компании в Москве, имеет массу свыше 6 кг и способна поражать цели на расстоянии 1600 м. Впервые представлена в 2011 году на выставке вооружений в Нижнем Тагиле. Позже на основе Т-5000 в рамках ОКР "Точность" разработана версия для ФСО и ФСБ России.

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