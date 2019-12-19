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Российская газета

Винтовок ORSIS T-5000 экспортировано на 100 миллионов рублей

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Снайперская винтовка ORSIS T-5000
Снайперская винтовка ORSIS T-5000.
Источник изображения: Евгений Биятов/ РИА Новости

Это первый случай успешного продвижения на внешний рынок стрелкового оружия, разработанного и выпускаемого частной компанией.

По словам заместителя гендиректора "Рособоронэкспорта" Игоря Севастьянова, к снайперским винтовкам ORSIS T-5000 был проявлен большой интерес со стороны армейских, полицейских и специальных подразделений самых различных стран. "Рособоронэкспорт" достиг с разработчиком и производителем винтовок договоренности о совместной работе, что уже принесло обоюдные положительные результаты. Более того, идет совместная работа в разработке перспективных видов стрелкового оружия, предназначенного на экспорт.

Например, в конструкции недавно анонсированного военного варианта винтовки К-15М "Брат" были учтены предложения специалистов "Рособоронэкспорта", которые основываются на требованиях заказчиков и тенденциях мирового рынка оружия.

Стоит уточнить, что ряд технических решений, реализованных в К-15М, аналогов в нашей стране не имеют. Да и за рубежом с модернизированным "Братом" может конкурировать лишь бельгийская FN SCAR. Как считают специалисты-оружейники, К-15М вполне может прийти на замену СВД.

Как сообщает пресс-служба "Рособоронэкспорта", только в этом году было проведено более сорока презентаций винтовок в рамках международных выставок в Кот-д Ивуаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Германии, Бразилии, Мексике и во Вьетнаме, а также на "Армии-2019" и "Интерполитехе". Винтовки Т-5000 демонстрировались на проходившем в Сочи форуме Россия - Африка. Они вызвали большой интерес среди первых лиц государств Африки. И сейчас ведутся коммерческие переговоры на их поставку более чем с десятью странами континента. Для некоторых заказчиков уже проведены тестовые испытания в России.

Винтовки Т-5000 на наших глазах становятся бестселлерами мирового рынка оружия

Отличительной чертой Т-5000 считаются высокая точность и по-настоящему убойная мощность. Прицельная дальность, при которой стрелок попадает в "десятку", - 1500 метров. А в новой версии Т-5000 ORSIS-375CT калибром 375 Cheytac (9,5х77 мм) винтовка бьет на два километра.

В 2005 году на вооружение армии США были приняты новые бронежилеты, в которых используются сложные по составу вставки ESAPI толщиной 11 мм. Они будто бы должны быть устойчивы к выстрелам из всех снайперских винтовок. Однако протестировав стойкость бронежилетов к выстрелам из Т-5000, заокеанские эксперты пришли в уныние.

Были даже выпущены специальные методички, в которых военные специалисты рекомендуют американским солдатам, которым угрожают снайперы с T-5000, прибегнуть к простому решению проблемы - незамедлительно прервать контакт с противником. Отмечается, что любые сомнения и колебания могут привести к большому количеству погибших. Проще говоря, солдатам, облаченным в новейшие бронежилеты, предлагается просто бежать с поля боя.

Неудивительно, что винтовки Т-5000 на наших глазах становятся бестселлерами мирового рынка оружия.


Сергей Птичкин

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Страны
Бельгия
Бразилия
Вьетнам
Германия
Мексика
ОАЭ
Россия
США
Продукция
ORSIS T-5000
СВД
Система поражения "Ратник"
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