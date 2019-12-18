Войти
Военно-промышленный курьер

Российские снайперские винтовки пошли по миру

93
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Российская сторона поставила зарубежному заказчику партию высокоточных винтовок ORSIS T-5000 на сумму более 100 млн рублей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособоронэкспорта. 

Также указывается, что в 2019 году было проведено более 40 презентаций таких винтовок на международных выставках в Кот-д'Ивуаре, Объединённых Арабских Эмиратах, Германии, Бразилии, Мексике и Вьетнаме.

Кроме того, винтовки были презентованы на выставках "Армия-2019" и "Интерполитех".

В ноябре гендиректор предприятия "Промтехнология" Владимир Злобин заявил, что российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Вьетнам
Германия
Мексика
ОАЭ
Россия
Продукция
ORSIS T-5000
Компании
Промтехнологии ГК
РОЭ
Проекты
АРМИ-20XX
Выставки
ИНТЕРПОЛИТЕХ
Похожие новости
18.12.2019
Рособоронэкспорт выполнил контракт на поставку винтовок ORSIS T-5000
18.12.2019
"Рособоронэкспорт" поставил инозаказчику винтовки ORSIS T-5000 на 100 млн рублей
25.04.2013
России необходимо «полноценное» возвращение на рынок ВиВТ стран Северной Африки и Ближнего Востока
16.01.2013
Мировой рынок вооружений: взгляд из Вашингтона
28.06.2012
"Русские идут": российский "блок" на Eurosatory-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"
  • 18.12 00:14
  • 1
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 17.12 22:32
  • 5
В "Роскосмосе" отложили испытания водородного двигателя для "Ангары"
  • 17.12 20:47
  • 5
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 17.12 20:39
  • 180
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.12 20:17
  • 1
Рассекречены фото советского истребителя пятого поколения С-22
  • 17.12 20:16
  • 30
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 17.12 17:28
  • 2
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 17.12 13:47
  • 1
Как террористы: Асад рассказал о торговле США сирийской нефтью
  • 17.12 12:49
  • 54
"Армате" добавили целей
  • 17.12 11:41
  • 5
Вертолеты Ка-31Р в Крыму на три аршина в землю видят
  • 17.12 11:34
  • 1
Ничего не изменилось: что показали на учениях "Северная крепость-2019"
  • 17.12 11:26
  • 2
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 17.12 11:23
  • 6
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К