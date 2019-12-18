Российские снайперские винтовки пошли по миру

Российская сторона поставила зарубежному заказчику партию высокоточных винтовок ORSIS T-5000 на сумму более 100 млн рублей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособоронэкспорта.

Также указывается, что в 2019 году было проведено более 40 презентаций таких винтовок на международных выставках в Кот-д'Ивуаре, Объединённых Арабских Эмиратах, Германии, Бразилии, Мексике и Вьетнаме.

Кроме того, винтовки были презентованы на выставках "Армия-2019" и "Интерполитех".

В ноябре гендиректор предприятия "Промтехнология" Владимир Злобин заявил, что российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.