Ошеломление Запада: "Куда делась русская подлодка?"



Четвертая дизельная подводная лодка Черноморского флота РФ "Краснодар" проекта 636 "Варшавянка", Севастополь. 9 августа 2017.

Источник: Алексей Павлишак/ТАСС Четвертая дизельная подводная лодка Черноморского флота РФ "Краснодар" проекта 636 "Варшавянка", Севастополь. 9 августа 2017.Источник: Алексей Павлишак/ТАСС

Почему экспорт российского оружия удвоился за 10 лет

Масштабная Государственная программа вооружений-2020 дала серьезный стимул развитию отечественной оборонной промышленности. Война в Сирии же "сделала отличную рекламу" оружию российского производства. В условиях непростого экономического положения последних лет, именно продукция ОПК, поставляемая на импорт, может стать одной из ключевых "точек роста" будущего развития. Но для этого придется выиграть конкуренцию у серьезных соперников.

Война в Сирии сделала мощнейшую рекламу советскому и российскому оружию. Даже морально устаревшее вооружение и военная техника советских образцов вновь показали свои высокие боевые качества, беспримерную надежность и стали необычайно популярны на вторичном рынке оружия. Если охарактеризовать впечатление наших западных партнеров от российской армии в Сирии, то его можно охарактеризовать только одним словом - "ошеломление".

Тем не менее, несмотря на очевидные военные успехи в Сирии, России в ближайшее время крайне необходимо перейти на новую производственную модель и обзавестись собственными перспективными технологиями.

Стране требуется превратиться в интеллектуально-технологический центр мирового уровня и, "срезав углы развития", преодолеть отставание от лидеров, сразу оказаться у истоков новой технологической революции в очередном цикле развития человеческой цивилизации.

Локомотивом структурных изменений в экономике может выступить оборонно-промышленный комплекс страны. И сирийская кампания является более чем убедительным примером эффективности отечественного ВПК.

За 2015-2017 годы, в ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике, Вооруженными силами России проверено и испытано более 200 образцов вооружения и военной техники. В основном, оружие подтвердило заявленные тактико-технические характеристики.

Тем не менее, от более чем десяти образцов все же пришлось отказаться. Они не выдержали испытания реальным боем.

Однако положительных примеров гораздо больше. В частности, модернизированный высокоточный 152-мм снаряд "Краснополь" продемонстрировал уверенные попадания в "джихад-мобили" боевиков на дальности свыше 15 км. Корректируемые авиационные бомбы типа КАБ-500 и КАБ-1500 поражали объекты террористов с промахом в пределах метра. Один из российских танкистов при помощи современных средств навигации и целеуказания в ночном бою уничтожил шесть танков джихадистов.

В ходе выполнения стрельб российскими подводными лодками ракетами типа "Калибр-ПЛ" наши субмарины в Средиземном море были просто окружены кораблями НАТО, внимательно наблюдающими за выполнением пусков - координаты пусков Минобороны РФ сообщало партнерам заранее.

Для запуска ракет российские подводные лодки осуществляли всплытие, а затем погружались. И после этого средства наблюдения кораблей НАТО почти сразу теряли их в глубинах Средиземного моря.

В эфире стоял просто гвалт: "Куда делась русская лодка? Это просто черная дыра!".

Что касается российских танков, стрелкового вооружения, оснащения бойцов сил специальных операций, то можно сказать так: кое-что в Сирии было доведено до требований современного боя, многое создано с нуля и на перспективу, а часть утраченного ранее воссоздано заново. Помимо всего прочего, получен огромный опыт по уничтожению самодельных взрывных устройств всех видов, особенно больших газовых баллонов, залитых тринитротолуолом.

После войны в Сирии резко возрос поток заказов на отечественную авиационную, морскую и бронетанковую технику, стрелковое оружие и робототехнику. В настоящее время отмечается просто невероятный бум спроса на самолет Су-34.

Некоторые страны начали перестраивать свои концептуальные подходы к строительству вооруженных сил на основании опыта борьбы с международным терроризмом в Сирии.

Более того, нам начинают подражать, причем даже в организации армейских игр. Достаточно вспомнить танковый биатлон стран НАТО Strong Europe Tank Challenge, проходивший с 7 по 12 мая в учебном центре Командования подготовки 7-й Армии вооруженных сил США в немецком Графенвере (Grafenwoehr). Правда, масштаб мероприятия несравним с аналогичным российским биатлоном.

Российское оружие продолжает пользоваться традиционно высоким спросом за рубежом, а Сирия этому в немалой степени поспособствовала. На этом фоне важно отметить, что только две страны в мире выпускают всю линейку современного оружия - это Россия и США.

По экспорту оружия Россия традиционно занимает второе место в мире. Сегодня рынок вооружений и военной техники поделен следующим образом: США - 33%, РФ - 23%, Китай - 6,2%, Франция - 6%, Германия - 5,6%, другие страны - 26,2%.

К 2020 году, по оценкам специалистов, емкость рынка может вырасти до $120 млрд.

Основными импортерами оружия в настоящее время являются Индия - 13%, Саудовская Аравия - 8,2%, ОАЭ - 4,6%, Китай - 4,5%, Алжир - 3,7%, другие страны - 66%. Главные покупатели российского оружия сейчас это страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки.

За последнее время на мировом оружейном рынке отмечается рост закупок военной авиации, включая вертолеты, средств ПВО, морской техники. К 2025 в структуре закупок вооружения и военной техники, по оценкам экспертов, авиация будет занимать 55%, а следующая за ней морская техника - всего 13%.

При этом отмечается рост конкуренции отечественному оружию со стороны Китая, Индии, Южной Кореи, Бразилии и даже Белоруссии. Тем не менее, экспорт ВВТ Российской Федерации за десять лет удвоился. В 2007 году он составлял $7,5 млрд долларов, а в 2016 году - уже $15,3 млрд.

Портфель заказов Рособоронэкспорта сегодня превышает $50 млрд (со сроками исполнения контрактов от 3 до 7 лет).

Пятерка наших главных заказчиков выглядит следующим образом: Алжир (28%), Индия (17%), Китай (11%), Египет - (9%), Ирак (6%). Примерно половина поставляемой продукции - авиация, еще четверть - средства ПВО.

Наши главные партнеры в наиболее перспективном Азиатско-Тихоокеанском регионе: Индия, Китай, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Мьянма, Бангладеш, Таиланд.

В числе приоритетных покупателей - КНР. Эта страна первой получила ЗРС С-400 "Триумф" и самолет Су-35.

Традиционным покупателем российского оружия является Вьетнам. Но там российские производители уже сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны США, Израиля и 20 других участников военно-технического сотрудничества.

Чтобы обходить конкурентов и во Вьетнаме, и в АТР, и вообще на глобальном рынке ВВТ нашей стране необходимо сосредоточиться на наукоемких технологиях двойного назначения, то есть применимых как в гражданской, так и военных сферах. Это в значительной степени позволит оптимизировать затраты на их создание.

Область применения таких технологий - ядерная (в будущем и термоядерная) энергетика, робототехника и искусственный интеллект, авиационная и космическая отрасли промышленности, двигателестроение, материаловедение, системы автоматического управления, биомедицина.

Фактически это база реального сектора экономики, в основе которой находятся технологии "двойного назначения" российского оборонно-промышленного комплекса. Подобный путь развития отечественной промышленности представляется сегодня наиболее оптимальным.

Михаил Ходаренок