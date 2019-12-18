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Интерфакс-АВН

Министр обороны Польши принял участие во встрече своих коллег из стран Балтии в Таллине

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Мариуш Блащак
Мариуш Блащак.
Источник изображения: www.belvpo.com

Таллин. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Страны Балтии отмечают поддержку Польши в вопросах безопасности и сдерживания.

"Между Эстонией и Польшей налажено содержательное оборонное сотрудничество, с помощью Польши внесен большой вклад в оборону балтийского региона и сдерживание", - заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) на состоявшейся в понедельник в Таллине встрече с министрами обороны Латвии Артисом Пабриксом (Artis Pabriks), Литвы Раймундасом Кароблисом (Raimundas Karoblis) и Польши Мариушем Блащаком (Mariusz Blaszczak), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны Эстонии.

Луйк пояснил, что имеет в виду, прежде всего, договор о сотрудничестве, заключенный между Польшей и Соединенными Штатами, согласно которому США увеличивают свое присутствие в Польше до 5500 человек. А также то, что начиная с января 2020 года ВВС Польши впервые приступят к миссии по охране воздушного пространства Балтии на авиабазе Эмари.

При этом Луйк отметил, что в литовском Шауляе ВВС Польши провели уже семь ротаций.

На встрече были рассмотрены итоги прошедшего в начале декабря в Лондоне саммита НАТО.

"Общей позицией было, что встреча лидеров НАТО была для государств Балтии и Польши результативной. Позитивное завершение дискуссии о планах обороны стран Балтии стало хорошим сигналом, и мы довольны, что можем продвигаться далее", - сказал Луйк.

Министры обсудили также вопросы охраны воздушного пространства стран Балтии, предстоящие крупные учения НАТО в 2020 году, а также предстоящие в Европейском союзе дискуссии по вопросам обороны.

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