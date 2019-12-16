Специалист по экстремальной подготовке: медики ни разу не увозили космонавтов с тренировок

Виктор Рень — о том, как меняется подготовка в экстремальных условиях, какие нововведения ждут будущих членов экипажа в 2020 году и какую роль в тренировках играют инструкторы

Практическая подготовка космонавтов состоит из нескольких элементов, в том числе тренировок в условиях кратковременной невесомости, на центрифугах, по выживанию на море, в пустыне и лесисто-болотистой местности в разное время года и других. В процессе принимают участие не только члены отряда космонавтов, но и инструкторы, медики, психологи. О том, как меняется подготовка в экстремальных условиях, какие нововведения ждут будущих членов экипажа в 2020 году и какую роль в тренировках играют инструкторы, в интервью ТАСС рассказал заместитель начальника управления Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по экстремальным видам подготовки Герой Российской Федерации Виктор Рень.

- В октябре подготовка для космонавтов и кандидатов в космонавты на воде впервые за 12 лет проходила на море. В чем ее особенности?

- Когда подготовка проходит на водной поверхности водоема небольших размеров и глубины на базе Центра обучения МЧС, у космонавтов нет волнения перед стихией и отсутствует специфический психофизиологический фактор, который есть на море. Волны на море - это настолько мощные природные образования, что качают спускаемый аппарат весом около трех тонн, как маленькую игрушку. Это условие, в котором может оказаться космонавт на любом этапе космического полета, особенно при стартах с космодрома Восточный. Там трасса выведения пилотируемого транспортного корабля с космонавтами на борту в основном будет пролегать над Охотским морем и Тихим океаном. И "морские выживания" - это очень важный элемент подготовки, потому что в случае несрабатывания одной из ступеней ракеты-носителя космонавты будут приводняться в эту стихию и действовать в этих условиях.

В период с 7 по 26 октября во время тренировок, которые проходили на Черном море в универсальном морском порту - терминале "Имеретинский", волнение моря было, к сожалению, небольшое. Я бы очень хотел, чтобы на таких тренировках космонавты были ознакомлены с более жесткими условиями, создаваемыми "волнующимся" морем. Это привносит серьезные нюансы в их модель поведения и организацию деятельности как внутри спускаемого аппарата, так и на морской волне.

- Есть понимание, когда будут проводиться тренировки на воде в 2020 году?

- Мы планируем во второй половине июня провести тренировки по аналогичному сценарию. В этом году мы работали в порту, в следующем - хотим выйти рядом в открытое море.

- Более северные варианты морей не рассматриваете?

- С целью сохранения здоровья космонавтов и специалистов из состава испытательно-тренировочной бригады работы могут проводиться при температуре морской воды не ниже +16 °С. Любое северное море не бывает таким теплым, а дальневосточное, особенно Охотское, процентов на 70-75 времени штормит так, что мы не сможем провести тренировки, потому что ограничены волной - она должна быть не больше трех баллов.

- Какие задачи будут отрабатываться в ходе тренировок на Байконуре, которые стартовали 25 ноября?

- Не всегда условия посадки зимой на штатный полигон (Республика Казахстан) соответствуют тому, что силы и средства спасания прибудут, окажут помощь и содействие космическому экипажу сразу же после его приземления. Если спуск осуществляется по баллистической траектории, спускаемый аппарат приземляется в нерасчетной точке с разницей в сотни километров от ожидаемого места посадки, при этом еще и погодные условия экстремальные - обледенение, метель, жесткая ветровая обстановка. Это не позволит в ближайшие минуты и часы прибыть поисковикам в точку.

Космонавтов нужно научить тому, чтобы они могли организовать себе максимально комфортные условия пребывания на земле, которые позволят им сохранить не только жизнь, но и здоровье

Специалисты, работающие инструкторами практического обучения космонавтов, имеют опыт выживания в тундре выше Полярного круга (район Воркуты, Тикси) в более суровых условиях.

- Есть ли какие-то ограничения по температуре во время тренировок на Байконуре и в Подмосковье?

- Нет, по температуре ограничений нет. В Подмосковье было две крайне тяжелые позиции при тренировках в условиях лесисто-болотистой местности зимой - это +3 °С с дождем и до -36 °С градусов в январе-феврале. Это две самые тяжелые крайности для проведения тренировок. Самая благоприятная температура для тренировок зимой в районе -10-20 °С.

- Планируется ли возобновить тренировки в Крыму?

- Мы готовы поехать в Крым для организации и проведения тренировок в любое время. Но на сегодня-завтра в планах такой задачи нет.

- Как часто космонавты проходят полеты на невесомость в Ил-76МДК?

- Как правило, в год выполняем 16-20 полетов в интересах подготовки кандидатов в космонавты и космонавтов, при этом для кандидатов в космонавты - как минимум десять полетов. Космонавтам из группы специализации и совершенствования - от шести до восьми полетов в год.

- Сколько всего инструкторов по экстремальному выживанию работает в ЦПК?

- У нас есть небольшой универсальный 32-й отдел, состоящий из 18 специалистов-профессионалов. Все 18 человек участвуют в подготовке космонавтов, как вы сказали, "по экстремальному выживанию". В разных видах подготовки космонавтов не все работники отдела участвуют одновременно. Например, в полетах на невесомость из состава отдела принимают участие только семь человек, в подъемах на борт вертолета, находящегося в режиме висения, с суши и водной поверхности - до 12 человек, в поисково-спасательном обеспечении стартов и посадок ТПК "Союз" - четыре человека и т.д.

В "выживаниях", в том числе на море, - в составе испытательно-тренировочной бригады работает до 32 человек, так как помимо 18 инструкторов практического обучения (из 32-го отдела) в нее входят врачи, психологи, фото- и видеооператоры, водолазы и представители других профессий из различных подразделений ЦПК.

Испытательно-тренировочная бригада — это группа профессионалов, которая закрывает все проблемные вопросы, связанные с организацией, подготовкой и проведением тренировок космонавтов

- Медицинская помощь когда-либо требовалась во время тренировок?

- На протяжении всей моей практики не было еще такого случая, чтобы медики кого-то из космонавтов сняли с тренировок и увезли. Если головная боль, бессонница или кто-то сильно переволновался до начала или в процессе тренировки, медики сразу же реагируют, предлагая какое-либо медикаментозное средство.

Виктор Рень с видеокамерой испытания Источник изображения: © Личный архив Виктора Реня

- Вам когда-нибудь хотелось слетать в космос?

- У меня есть друг Михаил Новиков, с которым мы с 1980 года работали вместе в одном коллективе в составе испытательного отделения. В 1980 году мы с Мишей написали рапорты на имя начальника ЦПК, дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Георгия Берегового с просьбой разрешить пройти соответствующие процедуры для поступления в отряд космонавтов. Он взял наши рапорты, внимательно прочитал и сказал: "Вы же военные инженеры, а не военные летчики. Я не знаю, куда девать военных инженеров, уже набранных в отряд космонавтов". И далее продолжил на фоне уничтожения наших рапортов: "Занимайтесь важным для пилотируемой космонавтики испытательным делом, которым занимались до настоящего времени, вы там нужнее". После выхода из кабинета начальника я похлопал Мишу по плечу и сказал: "Ну вот, Миша, мы с тобой ровно минуту были космонавтами".

Виктор Рень (слева) Источник изображения: © Личный архив Виктора Реня

- Будет ли ЦПК изготавливать запатентованное вами ранее устройство морского волнения?

- В начале нулевых годов во время тренировок с космонавтами на море в Крыму мы провели множество экспериментов и определили, как можно математически описать все процессы, которые происходят со спускаемым аппаратом при нахождении его на морской волне. Наши специалисты, которые имеют отношение к практической реализации математических моделей в конкретных технических устройствах, сказали, что по результатам выполненных исследований возможно разработать и изготовить некое устройство, имитирующее поведение спускаемого аппарата на морской волне в лабораторных условиях. Когда мы хотели реализовать устройство в виде действующей единицы под одну задачу, это оказалось не очень дешевым удовольствием.

Мы сейчас идем другим путем — собираем круг задач, которые можно было бы решить с использованием этой подвижной платформы, в том числе с установкой на нее спускаемого и перспективного возвращаемого аппаратов, тренажеров вертолета и ровера для подготовки космонавтов к напланетной деятельности и так далее

Когда цена за подвижную многофункциональную платформу будет соответствовать решению максимально большого количества заданий, которые мы подвяжем к ней, тогда будем принимать решение об изготовлении.

- Сколько стоит создание подобного устройства?

- Мы ездили в город Жуковский, смотрели примерно такую подвижную платформу, она стоит более 100 млн рублей. Это только платформа. Если на нее посадить тренажер вертолета, этот комплекс стоит уже 300 млн рублей. А если этот комплекс сделать многофункциональным, то цена его может быть и полмиллиарда. Но эта цифра примерная, я не могу назвать точную.

- Какие еще устройства вы разрабатывали для подготовки космонавтов?

- Например, макет скафандра "Орлан", который успешно применяется в процессе подготовки космонавтов в условиях невесомости на самолете-лаборатории. Мы его преобразовали из гидромакета скафандра в целях ознакомления и производства "первых шагов" кандидатами в космонавты и космонавтами, находящимися на подготовке в составах групп общекосмической подготовки и специализации, не имеющих опыта космических полетов. У скафандра такая же возможность отрегулировать нужный размер и работать с органами управления, как у штатного, но нет остекления.

Виктор Рень Источник изображения: © Личный архив Виктора Реня

- Когда последний раз вносились изменения в программу подготовки?

- Мы сейчас внесли изменения и утвердили новое руководство по организации и проведению подготовки космонавтов в различных климатогеографических зонах. Буквально в ближайшее время будем выносить на обсуждение и утверждать руководство по организации и проведению испытательно-тренировочных работ на центрифугах.

В программах подготовки космонавтов нововведения появляются только при необходимости, которая может быть связана с изготовлением и внедрением новой космической и тренажерной техники, специального оборудования, инструмента и снаряжения; изменением периода и объема подготовки космонавтов; включением космонавтов в группы для решения в космическом полете специальных, ранее не планируемых перспективных задач. Во всех других случаях - при необходимости, но не реже одного раза в пять лет.

- Какие еще изменения планируются?

- Сейчас мы готовим предложения по изменению состава носимого аварийного запаса (НАЗ): хотим добавить в его состав некоторые новые предметы и изделия, а неиспользуемые изъять. Эти идеи и предложения получили в результате многочисленных испытательно-тренировочных работ, выполненных за последние десятилетия.

Приведу один примечательный давний пример. В 80-е годы прошлого столетия, когда мы определяли, каким образом употреблять воду в пустыне, мы, члены условного космического экипажа (участники испытаний), договорились пить по два глотка через каждые три-пять часов. Всего на троих в составе штатного НАЗ предусмотрен запас воды в объеме шести литров. Когда к середине вторых суток нахождения в пустыне этот запас воды заканчивался, начиналось выяснение отношений вплоть до серьезных: "у тебя рот больше", "у тебя глоток больше", "ты делаешь больше двух глотков".

Выход из создавшейся ситуации нашли самый простой: мы предложили ввести в состав НАЗ мерный полиэтиленовый стаканчик емкостью 40 мл. Каждый участник испытаний в обязательном порядке раз в два часа выпивает 40 мл воды. За этим строго следит командир экипажа

- НАЗ для перспективного корабля будет сильно отличаться от существующего запаса?

- Предложения по перспективному НАЗ космонавта мы разработали и оформили, отдали нашему руководству, руководство отправило генеральному директору госкорпорации "Роскосмос". Далее после принятия руководством решения все наши предложения будем изучать вместе со специалистами РКК "Энергия". Я думаю, в январе-феврале следующего года будем обсуждать комплект НАЗ нового поколения вместе с заинтересованными сотрудниками из ЦНИИмаш, РКК "Энергия", НПП "Звезда", ИМБП.

Беседовала Екатерина Москвич