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Военное обозрение

Комитет Сената призвал Госдеп разобраться, признавать ли НМ ЛДНР "террористической организацией"

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Источник изображения: topwar.ru

Накануне комитет сената США одобрил документ, который предполагает возможность признания Российской Федерации в качестве "спонсора терроризма". Речь идёт о решении сенатского комитета по иностранных делам, которое обязывает провести рассмотрение вопроса на уровне госсекретаря США.

В документе говорится о том, что необходимо рассмотреть вопрос о том, объявлять ли террористическими организациями "вооружённые формирования на востоке Украины". Речь идёт о народной милиции (НМ) ЛДНР. О том, объявлять ли террористическими организациями украинские нацбаты, в документе речь, конечно же, не идёт.

Теперь у Госдепа США есть три месяца на рассмотрение этого документа и принятие решения.

Напомним, что на данный момент государствами-"спонсорами терроризма" США объявили Сирию, Судан, КНДР и Иран.

Когда государство, являющееся откровенным спонсором терроризма, начиная ещё со время создания спецслужбами США и финансовой поддержки так называемых моджахедов (впоследствии – "Аль-Каида" - * террористическая группировка, запрещённая в РФ), пытается объявить "спонсорами терроризма" другие государства, то выглядит это как откровенное лицемерие.

Для начала спонсорами терроризма сенаторы должны объявить самих себя – по той простой причине, что в своё время сенатор Джон Маккейн (ныне покойный) проводил встречи с Абу Бакром аль-Багдади, после чего ИГИЛ* начало активную террористическую деятельность на территории Сирии. Но вместо этого американские сенаторы саму Сирию, ведущую борьбу с террористами разных мастей, объявили "спонсором терроризма".

А каких именно "террористов" спонсирует КНДР, в Госдепе США до сих пор не могут вразумительно объяснить, что не мешает Вашингтону держать Северную Корею в "спонсорско-террористическом" списке.

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Страны
Ирак
Иран
КНДР
Россия
Сирия
Судан
США
Украина
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