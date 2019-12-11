Может возникнуть новая Сребреница: Путин о том, если украинские националисты войдут в ЛДНР

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Продолжают публиковаться некоторые подробности переговоров в так называемом нормандском формате, проходивших в Париже. Одна из тем, которая особенно волнует украинских экспертов: почему российский президент категорически отказывается от перемены мест пунктов минских соглашений? Украинские власти пытались продвинуть такой вариант, в котором одним из первых пунктов значилась бы передача границы между РФ и республиками Донбасса под киевский контроль.

Приводится заявление российского президента, сделанное на встрече в рамках Совета по правам человека. По словам Владимира Путина, российская сторона накануне не согласилась на смену пунктов минских соглашений по той причине, что украинские радикалы могут перейти к "чисткам" на территории ЛДНР.

Путин:

Если Украина получит контроль над границей без соблюдения предварительных договорённостей, прописанных в Минске, то на территории ЛНР и ДНР из-за украинских националистов может возникнуть новая Сребреница. Они могут там это устроить.

Стоит отметить, что президент России, что называется, не для красного словца упомянул именно Сребреницу, так как на Западе события 1995 года в этом городе признают геноцидом, причём отмечая, что его фактическими соучастниками стали натовские миротворцы. Речь идёт о голландских военных, которые не воспрепятствовали тем событиям, которые в Сребренице разворачивались на момент выполнения их миссии. Причём ответственность нидерландского контингента признал суд самих Нидерландов.

Это к тому, что Украина настаивает на вводе миротворцев на границу с Россией, а не на границу ЛДНР-Украина, где и протекает вооружённый конфликт.

По словам Владимира Путина, в России видели, как Зеленский "дискутировал с националистами".

Президент России:

Непонятно, кто же там сильнее, и что вообще может произойти, кто этими националистами будет руководить, если они зайдут на эти территории.