Войти
Военное обозрение

Может возникнуть новая Сребреница: Путин о том, если украинские националисты войдут в ЛДНР

249
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Продолжают публиковаться некоторые подробности переговоров в так называемом нормандском формате, проходивших в Париже. Одна из тем, которая особенно волнует украинских экспертов: почему российский президент категорически отказывается от перемены мест пунктов минских соглашений? Украинские власти пытались продвинуть такой вариант, в котором одним из первых пунктов значилась бы передача границы между РФ и республиками Донбасса под киевский контроль.

Приводится заявление российского президента, сделанное на встрече в рамках Совета по правам человека. По словам Владимира Путина, российская сторона накануне не согласилась на смену пунктов минских соглашений по той причине, что украинские радикалы могут перейти к "чисткам" на территории ЛДНР.

Путин:

Если Украина получит контроль над границей без соблюдения предварительных договорённостей, прописанных в Минске, то на территории ЛНР и ДНР из-за украинских националистов может возникнуть новая Сребреница. Они могут там это устроить.

Стоит отметить, что президент России, что называется, не для красного словца упомянул именно Сребреницу, так как на Западе события 1995 года в этом городе признают геноцидом, причём отмечая, что его фактическими соучастниками стали натовские миротворцы. Речь идёт о голландских военных, которые не воспрепятствовали тем событиям, которые в Сребренице разворачивались на момент выполнения их миссии. Причём ответственность нидерландского контингента признал суд самих Нидерландов.

Это к тому, что Украина настаивает на вводе миротворцев на границу с Россией, а не на границу ЛДНР-Украина, где и протекает вооружённый конфликт.

По словам Владимира Путина, в России видели, как Зеленский "дискутировал с националистами".

Президент России:

Непонятно, кто же там сильнее, и что вообще может произойти, кто этими националистами будет руководить, если они зайдут на эти территории.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
24.10.2018
Atlantico (Франция): Почему НАТО проводит крупнейшие за 20 лет учения
22.03.2017
Россия пишет новые правила кибервойны (BuzzFeed, США)
29.12.2016
Укол зонтиком и ответный удар
29.07.2015
Ядерный психоз: кому он нужен?
19.08.2014
Мистраль: досье проблемного контракта
04.05.2010
Кормушка военных расходов по-русски ("National Review", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.12 09:43
  • 1
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
  • 11.12 09:39
  • 10
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 11.12 09:25
  • 4
ОСК рассчитывает построить большую серию атомных эсминцев "Лидер"
  • 11.12 09:18
  • 1
Казахстан как Рубикон
  • 11.12 08:59
  • 1
Сергей Михеев: "Мы проигрываем войну конструкторов"
  • 11.12 07:33
  • 5
Шойгу: доля современных вооружений в российской армии должна в 2020 году достичь 70%
  • 11.12 05:10
  • 69
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 11.12 04:40
  • 36
Китай построит седьмой авианосец
  • 11.12 01:58
  • 3
Безостановочная стрельба белорусских танков Т-72 на ходу попала на видео
  • 10.12 21:17
  • 4
El Mundo ‪(Испания): Латвия — уголок Европы, где верят в "российский захват за 36 часов"
  • 10.12 21:11
  • 21
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
  • 10.12 17:57
  • 6
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 10.12 17:39
  • 1
Россия модернизирует фрегаты с технологией "стелс"
  • 10.12 16:19
  • 6
Израиль испытал ядерную МБР
  • 10.12 16:09
  • 1
Командующий 4-ой армией ВВС и ПВО: "В Крыму дальние бомбардировщики Ту-22МЗ не размещены, в этом нет необходимости"