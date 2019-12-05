Из-за неполадок ракеты-носителя перенесен тестовый запуск к МКС новейшего американского корабля Starliner

Вашингтон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Первый пробный запуск новейшего американского корабля Starliner к Международной космической станции (МКС), планировавшийся на 17 декабря, отложен на два дня в связи с возникшими проблемами у ракеты-носителя Atlas 5, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

"Запуск на орбиту ракеты Atlas 5 с космическим кораблем Starliner фирмы Boeing теперь планируется осуществить 19 декабря", - отмечается в сообщении компании. Проблема была обнаружена в линии подачи воздуха для продувки.

"Командам ULA и Boeing понадобится дополнительное время для проведения анализа возникшей проблемы, замены линии подачи воздуха и завершения предстартовой проверки", - указывается в сообщении.

"Первый запуск корабля Starliner в беспилотном режиме к МКС теперь планируется в 6:59 по восточному времени США (14:59 мск) 19 декабря", - уточнила ULA.

Как сообщила корпорация-разработчик корабля Boeing, в рамках подготовки к предстоящему пробному старту на орбиту новейший американский космический корабль Starliner 21 ноября был доставлен на космодром на мысе Канаверал во Флориде.

Там корабль, которому предстоит пока в непилотируемом режиме совершить полет к МКС, был установлен на ракете-носителе Atlas 5, произведенной альянсом United Launch Alliance (ULA) компаний Lockheed Martin и Boeing.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более 5 млрд долл. на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю.

Другая американская компания - SpaceX по сходному контракту с NASA получила 3,1 млрд долл. для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который в начале года уже выполнил первый беспилотный испытательный полет на станцию в автоматическом режиме.