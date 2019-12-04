Российские ВВС вооружаются: датские F-16 все чаще выставляют непрошеных гостей (DR, Дания)

В этом году количество национальных вылетов для перехвата боевых самолетов и вылетов в рамках миссий НАТО в районе Балтийского моря выросло на 25%, сообщает DR. Самолеты обычно поднимаются по сигналу тревоги "Русские идут!" Но это не значит, что Россия готовится к атаке, считает эксперт.

В районе Балтийского моря резко участились вылеты НАТО с боевой выкладкой

"Русские идут!" Хотя до конца года остается еще месяц, уже можно сказать, что в 2019 году этот сигнал тревоги звучал чаще, чем в прошлом.

Всякий раз, когда к воздушному пространству Дании приближается иностранный военный самолет, с аэродрома Скрюдструп в воздух взмывают два датских истребителя F-16.

То же самое относится и к Эстонии, Латвии и Литве. Здесь датские истребители, дислоцированные на литовской базе Шяуляй, участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства под названием "Балтийская воздушная полиция".

В общей сложности количество национальных вылетов и вылетов в рамках миссий НАТО в районе Балтийского моря выросло на 25%.

"Тот факт, что наше присутствие требуется в таком объеме, вызывает тревогу", - считает министр обороны Трине Брамсен из Социал-демократической партии. В четверг она посетила датскую миссию в Литве.

Вооруженные самолеты на страже воздушного пространства

Задача миссии - продемонстрировать иностранным державам, что за воздушным пространством ведется пристальное наблюдение. Но играют свою роль и соображения безопасности. Российские военные самолеты не придерживаются официальных маршрутов полета и угрожают плотному пассажиропотоку в регионе. Кроме того, рядом летают и российские самолеты-шпионы, напичканные электронным оборудованием.

"Это вовсе не значит, что Россия готовится к атаке. Ведется некая игра, ведь между НАТО и Россией в настоящее время возникли противоречия, - объясняет Карстен Марруп (Karsten Marrup), глава центра воздушных операций при Академии вооруженных сил. - Все делается в высшей степени профессионально, воздушное пространство нарушается кране редко. Но гражданские диспетчеры не видят боевые самолеты на своих радарах, поэтому безопасности ради приходится взлетать - посмотреть, что происходит".

Военных самолетов в небе над Европой стало больше

Возросшая активность в воздушном пространстве связана еще и с тем, что Россия сократила масштабы своей операции в Сирии, считает он. Это привело к тому, что военных самолетов в небе над Европой стало больше. Наряду с этим Россия проводит широкую модернизацию своих военно-воздушных сил.

"В 2019 году наблюдался рост активности российских ВВС. Отчасти это связано с тем, что в этом районе прошел ряд военных учений с последующей активностью в акватории Балтийского моря", - сообщил пресс-секретарь НАТО.

Вооружение становится всё тяжелее

Воздух наполняется ревом реактивных двигателей. Истребитель F-16 разгоняется по взлетно-посадочной полосе, и ракеты на его сером крыле качаются в такт движения.

Вооружение - символ игры, развернувшейся между НАТО и Россией. Обычно для защиты воздушного пространства от непрошеных гостей хватает двух ракет.

Прямой приказ велит Дании предоставить Балтийской воздушной полиции свои сильнейшие машины.

"Как летчик могу предположить, что в рамках стратегической коммуникации мы хотим показать россиянам, что летаем с лучшей конфигурацией", - говорит подполковник Томас Баунсгор (Thomas Baunsgaard), пилот F-16 и командующий датскими силами в Литве.

Четыре датских истребителя и 60 военнослужащих участвуют в миссии НАТО с сентября. На этот раз работы выдалось больше, чем обычно. По словам представителей НАТО, с момента прибытия "воздушная полиция" перехватывает незваных гостей в среднем раз в три дня.

До конца 2019 остается еще месяц, а сигналов тревоги поступило уже на 50 больше, чем за весь прошлый год. В последний раз в облаках встречались с истребителем Су-27УБ.

Сигналы тревоги участились и в Дании

То же самое происходит и в Дании, где по состоянию на конец ноября состоялось 47 перехватов, а в прошлом году - всего 38.

"Тем самым они хотят нам показать, что они - великая держава с крупным военным потенциалом", - заявляет Карстен Марруп из Академии вооруженных сил.

"Это демонстрация, кто на что способен, - говорит Трине Брамсен. - Когда это делают русские, мы, НАТО, отвечаем, чтобы дать понять, что следим за их действиями. Особенно важно знать, на что способен противник и какой урон он может нанести".

Для этой же цели на датские самолеты из Балтийской воздушной полиции установлен высокотехнологичные прицельно-навигационные системы.

"Благодаря этому мы можем идентифицировать самолеты немного иным методом, чем обычно", - объясняет командующий Томас Баунсгор.

Датские силы F-16 должны вернуться домой из Литвы в конце года.

Мадс Корсагер Нильсен (Mads Korsager Nielsen)