Истребитель НАТО отогнали от Шойгу



Источник: Алексей Дружинин/РИА «Новости» Источник: Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Су-27 отогнал истребитель НАТО F-16 от самолета Сергея Шойгу

Истребитель F-16 сил НАТО попытался приблизиться к самолету, в котором находился министр обороны России Сергей Шойгу. Борт главы Минобороны сопровождал в небе над Балтикой эскорт из истребителей морской авиации, один из которых отогнал самолет Североатлантического альянса. Шойгу направлялся в Калининград на выездное собрание коллегии Минобороны, где будут обсуждаться вопросы безопасности на западном стратегическом направлении.

Истребитель F-16 НАТО над нейтральными водами Балтийского моря попытался приблизиться к российскому самолету, на борту которого находился глава Минобороны Сергей Шойгу, но его отогнал российский многоцелевой истребитель Cу-27.

По данным РИА "Новости", самолеты альянса хотели сопроводить борт российского министра обороны, когда он летел в Калининград. Самолет Шойгу, в свою очередь, сопровождал эскорт из истребителей морской авиации Су-27.

Когда один из самолетов военной авиации НАТО приблизился к борту главы Минобороны, между ними встал российский Су-27. Как пишет РИА "Новости", истребитель показал F-16 свое вооружение, после чего самолет альянса ретировался.

21 июня в Калининграде Шойгу должен провести выездное заседание коллегии российского военного ведомства, на котором планируется обсудить вопросы безопасности на западном стратегическом направлении.

Накануне телеканал Fox News со ссылкой на двух американских чиновников сообщил об опасном сближении самолетов России и НАТО в небе над Балтикой. По данным собеседников канала, российский истребитель Су-27 приблизился на опасное расстояние к самолету-разведчику ВВС США. Российский самолет подошел к американскому на расстояние в 1,5 м, рассказали источники Fox News, добавив, что Су-27 был вооружен ракетами. Один из американских чиновников описал маневры российского истребителя как "провокационные". По его словам, Су-27 "беспорядочно летал".

Как позже объяснили в российском Минобороны, 19 июня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили самолет, летевший в направлении российской границы, который позже был идентифицирован как американский самолет-разведчик RC-135. Во время сопровождения он предпринял попытку сближения с российским истребителем, выполнив в сторону Су-27 "провокационный разворот".

Пилот Су-27 отреагировал на маневр американского самолета, после чего продолжил его сопровождение, пока тот не изменил направление полета, развернувшись от границы РФ.

"Что касается якобы "провокационности" полета, то хотели бы подчеркнуть, что буквально через 10 минут в эту зону вошел еще один RC-135, который также был перехвачен российским Су-27", - добавили в российском военном ведомстве, отметив, что

военные самолеты НАТО за прошедшую неделю совершили более полутора десятков полетов над Балтикой с разведывательными целями рядом с границей России.

В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что американские военные не допускали никаких действий, которые могли бы спровоцировать российский Су-27 на опасное сближение. "Мы действовали в международном воздушном пространстве и не допускали никаких провокаций", - заявил представитель американского военного ведомства Джефф Дэвис.

Fox News напомнил, что инцидент произошел на следующий день после того, как Минобороны России прекратило взаимодействие с Пентагоном в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечения безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Соответствующее решение Минобороны приняло после того, как 18 июня американский военный самолет сбил сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22 в районе Ракки.

С начала июня в воздушном пространстве над Балтийским морем было зафиксировано более 35 взаимодействий между американскими и российскими военными самолетами и кораблями, однако инцидент, случившийся во вторник, примечателен тем, что в армии США сочли его "небезопасным", утверждает один из собеседников Fox News.

В начале июня российский Су-27 перехватил над Балтикой бомбардировщик B-52 ВВС США, который пролетал вдоль российской границы. Российский истребитель сопровождал самолет ВВС США, пока тот не отлетел от границы России на достаточное расстояние.

Бомбардировщики B-52 ВВС США способны нести разные виды оружия, в том числе и ядерное (их также называют "грузовиками с бомбами"). Самолеты стоят на вооружении американской армии более 60 лет. Военные США использовали их в разных вооруженных конфликтах, в том числе во время войн во Вьетнаме и Афганистане.

В США сообщили о переброске B-52 в Великобританию 2 июня. В Вашингтоне уточнили, что военная авиация была переброшена в Европу для участия в военных учениях НАТО рядом с российской границей. В российском МИДе заявили, что переброска в Европу американских бомбардировщиков наносит ущерб международной безопасности.

Как уточнили в эстонской армии, американские бомбардировщики принимали участие в ежегодных учениях НАТО Saber Strike ("Удар сабли"), которые в этом году прошли в Прибалтике 3-15 июня. В маневрах участвовали более 2 тыс. военных из восьми стран НАТО, в том числе и из прибалтийских. Бомбардировщики B-52 в рамках учений осуществляли полеты рядом с российской границей.

НАТО проводит учения Saber Strike в Прибалтике уже семь лет. В Минобороны Латвии подчеркивали, что маневры не направлены против России. Ранее подобные заявления делали также военные ведомства Литвы и США. В Вашингтоне, в частности, подчеркивали, что учения НАТО в Прибалтике не связаны с планами Североатлантического альянса аннексировать территории России.

Вместе с тем с начала 2016 года НАТО придерживается стратегии сдерживания России. Для этого в 2017 году альянс принял решение разместить в странах Балтии и Польше дополнительный военный контингент. В НАТО подчеркивали, что эта мера направлена на предотвращение возможного конфликта, а не на его провокацию.

Отдел "Армия"