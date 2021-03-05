Провокационная демонстрация силы: два американских бомбардировщика летят в сторону России (Forbes, США)

Американский автор, используя экспертные мнения, указывает: бомбардировщики США в Северной Норвегии скорее провоцируют Россию, чем успокаивают ее соседей в Восточной Европе. Автор отмечает, что сейчас самой большой опасностью являются полеты около Калининграда. Но логика «сдерживания» РФ толкает самолеты НАТО все дальше на восток и на север.

Два бомбардировщика ВВС США В-1 во вторник поднялись в небо со своего временного аэродрома базирования на норвежской авиабазе Орланд, пролетели в международном воздушном пространстве над Балтийским море, а затем повернули на юг и пронеслись вдоль границы НАТО и России.

Один бомбардировщик в сопровождении натовских истребителей "Тайфун" пролетел на малой высоте над столицами Литвы, Латвии и Эстонии.

У этого драматического вылета было три цели. Во-первых, успокоить правительства и население самых незащищенных стран-членов Североатлантического альянса. Во-вторых, продемонстрировать России твердое намерение США защищать своих союзников. Была и третья, весьма коварная цель: заставить российскую авиацию отреагировать, и тем самым дать разведывательным самолетам США возможность собрать полезные данные.

Когда В-1 летел над Вильнюсом, Ригой и Таллином, американский самолет-разведчик RC-135V в сопровождении самолета-заправщика KC-135 находился неподалеку от Мурманска на севере России, где базируется ее Северный флот и другие крупные силы.

"Этот полет подает ясный сигнал о том, что наша преданность союзникам по НАТО непоколебима", - заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригян (Jeff Harrigian).

Во время долгого полета этих бомбардировщиком с изменяемой геометрией крыла вокруг Северной Европы их сопровождали натовские истребители. Датские и польские F-16, а также "Тайфуны" из Италии и Германии по очереди сопровождали В-1. Немецкие самолеты вылетели из Литвы, где они находятся временно в составе сил балтийского воздушного патрулирования.

Российские ВВС отреагировали. По меньшей мере, один Су-27, предположительно вылетевший из Калининградской области, как называют российский анклав на Балтийском море, перехватил В-1 над морем и какое-то время летел рядом.

Российские СМИ высоко оценили проведенный перехват, а западные СМИ точно так же оценили полет В-1.

"Для России американское военное присутствие и активность в Восточной Европе, существенно выросшие с 2014 года, являются "провокацией" и составной частью "антироссийской политики", которая, согласно официальной позиции России, наносит ущерб общеевропейской безопасности", - сказал независимый эксперт Павел Лузин, специализирующийся на российской армии.

В регионе нарастает напряженность. Существует тонкая грань между подбадриванием союзников и провоцированием противников, объяснил военный эксперт из Федерации американских ученых Ханс Кристенсен (Hans Kristensen): "Мы, США, определенно проходим по этой линии в данный момент и ходим по ней уже довольно давно, направляя бомбардировщики все чаще и все дальше на восток и на север".

В начале февраля ВВС США объявили о том, что впервые направят бомбардировщики В-1 в Норвегию. Бомбардировщики прибыли 22 февраля и, не теряя времени, присоединились к натовским военно-морским учениям на норвежском побережье. Вылет в Прибалтику стал второй крупной миссией этих самолетов.

"Когда бомбардировщики союзников пролетают над прибалтийскими государствами, это успокаивает население данных стран, но немного восточнее на эти бомбардировщики смотрят как на нарастающую угрозу со стороны НАТО, - сказал Кристенсен. - Это поможет сдержать гипотетическое российское нападение, если верить теории сдерживания, но этим никак не удержать Россию от демонстрации своей военной силы на границе. На самом деле, это может даже спровоцировать ее на более решительные действия".

Конечно, российские ВВС мобилизовали собственные боевые самолеты, чтобы ни в чем не уступить американцам. С главной российской бомбардировочной базы в городе Энгельс Кремль отправил в полет самолеты Ту-160 и Ту-95. "Отрабатываются задачи, включая проведение воздушного патрулирования в указанной зоне", - объявила Москва.

Между тем, калининградские летчики истребительной авиации провели специальную подготовку по противодействию бомбардировщикам. "Экипажи Су-27 выполнят задачи по перехвату самолетов условного противника - нарушителей границ Калининградской области, а также произведут ракетные пуски по целям, имитирующим крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики условного противника", - заявил пресс-секретарь российского военного ведомства Роман Мартов.

Непонятно, когда закончатся эти взаимные действия авиации. "Сейчас стратегия сдерживания и ободрения работает как бы на автопилоте - мы летаем все больше, все дальше и все лучше, - сказал Кристенсен. - Но в этом гораздо труднее обнаружить контуры большой стратегии, цель которой - успокоить союзников по НАТО и в то же время снизить напряженность и улучшить отношения".

"Согласно заведенному порядку действий, ожидаемые этим летом и в будущем году операции вполне предсказуемы. Будет больше вылетов бомбардировщиков, больше посадок на дополнительных аэродромах, больше демонстраций сил и возможностей".

Дэвид Экс (David Axe)