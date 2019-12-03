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Интерфакс-АВН

Поставка Россией Сербии комплексов "Панцирь" завершится в ближайшие месяцы - посол в РФ

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Боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" ВКС России в ходе российско-сербских совместных учений ПВО "Славянский щит". Батайница (Белград), 25.10.2019
Боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" ВКС России в ходе российско-сербских совместных учений ПВО "Славянский щит". Батайница (Белград), 25.10.2019.
Источник изображения: министерство обороны Сербии

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Сербия оплатила покупку комплексов противовоздушной обороны "Панцирь-С", ждет их поставку в конце текущего - начале будущего года, заявил "Интерфаксу" посол Сербии в Москве Мирослав Лазански.

"Сербия очень заинтересована в продолжении военного и военно-технического сотрудничества, в обучении наших кадетов и офицеров в российских военных академиях. Покупка ЗРПК "Панцирь" уже оплачена Сербией, мы ожидаем его поставку до конца года или в первые месяцы 2020 года", - сказал высокопоставленный сербский дипломат в преддверии запланированной на 4 декабря встречи лидеров двух стран.

17 октября источник сообщил "Интерфаксу", что Россия и Сербия подписали контракт на поставку комплексов "Панцирь-С".

19 октября эту информацию подтвердил вице-премьер РФ Юрий Борисов. "Да, у нас есть такие связи по "Панцирям", - сказал он.

25 октября президент Сербии Александр Вучич сообщил, что поставка ожидается в ближайшее время.

РФ не ожидает срыва контракта на поставку "Панцирей" Сербии из-за возможных санкций США в отношении Белграда, заявил "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов 8 ноября.

"В этих вопросах Сербия последовательно ориентируется на нас, сделка вряд ли сорвётся. Они стойкие ребята", - заявил Борисов.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

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96К6 Панцирь-С1
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Высокоточные комплексы
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