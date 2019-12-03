Поставка Россией Сербии комплексов "Панцирь" завершится в ближайшие месяцы - посол в РФ

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Сербия оплатила покупку комплексов противовоздушной обороны "Панцирь-С", ждет их поставку в конце текущего - начале будущего года, заявил "Интерфаксу" посол Сербии в Москве Мирослав Лазански.

"Сербия очень заинтересована в продолжении военного и военно-технического сотрудничества, в обучении наших кадетов и офицеров в российских военных академиях. Покупка ЗРПК "Панцирь" уже оплачена Сербией, мы ожидаем его поставку до конца года или в первые месяцы 2020 года", - сказал высокопоставленный сербский дипломат в преддверии запланированной на 4 декабря встречи лидеров двух стран.

17 октября источник сообщил "Интерфаксу", что Россия и Сербия подписали контракт на поставку комплексов "Панцирь-С".

19 октября эту информацию подтвердил вице-премьер РФ Юрий Борисов. "Да, у нас есть такие связи по "Панцирям", - сказал он.

25 октября президент Сербии Александр Вучич сообщил, что поставка ожидается в ближайшее время.

РФ не ожидает срыва контракта на поставку "Панцирей" Сербии из-за возможных санкций США в отношении Белграда, заявил "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов 8 ноября.

"В этих вопросах Сербия последовательно ориентируется на нас, сделка вряд ли сорвётся. Они стойкие ребята", - заявил Борисов.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.