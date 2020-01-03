Россия выполнит контракт на поставку Сербии комплексов ПВО в январе-феврале

Москва. 31 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Контракт на поставку Сербии комплексов противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С" должен быть реализован в январе-феврале 2020 года, сообщил во вторник "Интерфаксу" российский информированный источник.

"Согласно условиям контракта, срок завершения поставок - февраль", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что Сербия может получить несколько "Панцирей" в декабре.

17 октября источник сообщил "Интерфаксу", что Россия и Сербия подписали контракт на поставку комплексов "Панцирь-С".

19 октября эту информацию подтвердил вице-премьер РФ Юрий Борисов. "Да, у нас есть такие связи по "Панцирям", - сказал он.

25 октября президент Сербии Александр Вучич сообщил, что поставка ожидается в ближайшее время.

РФ не ожидает срыва контракта на поставку "Панцирей" Сербии из-за возможных санкций США в отношении Белграда, заявил "Интерфаксу" Борисов 8 ноября. "В этих вопросах Сербия последовательно ориентируется на нас, сделка вряд ли сорвётся. Они стойкие ребята", - заявил Борисов.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.