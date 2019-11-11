Борисов не видит рисков для контракта на поставку "Панцирей" Сербии из-за возможных санкций США

Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С" на шасси Камаз-6560 во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму "Армия-2015".

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - РФ не ожидает срыва сделки на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" Сербии из-за возможных санкций США в отношении Белграда, заявил "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"В этих вопросах Сербия последовательно ориентируется на нас, сделка вряд ли сорвётся. Они стойкие ребята", - заявил Борисов, отвечая на вопрос о перспективах исполнения контракта.

Он подтвердил, что поставки комплексов запланированы на текущий год: "Да, в этом году".

17 октября источник сообщил "Интерфаксу", что Россия и Сербия подписали контракт на поставку комплексов "Панцирь-С".

19 октября эту информацию подтвердил вице-премьер РФ Юрий Борисов. "Да, у нас есть такие связи по "Панцирям", - сказал он журналистам в Белграде.

25 октября президент Сербии Александр Вучич сообщил, что поставка ожидается в ближайшее время.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.