В Сирии апробировано более 600 образцов вооружения и техники

Участие в военной операции в Сирии стало для Российской армии и Оборонно-промышленного комплекса сложнейшим тестовым полигоном, где можно было обкатать передовые разработки нашего ОПК.

В сирийском конфликте на основе ротации были задействованы практически все Воздушно-космические силы, Силы специальных операций, военная полиция и Военно-морской флот. Операция в Сирии дала бесценный боевой опыт, а также возможность продемонстрировать в действии самое современное российское оружие, спрос на него на мировом рынке заметно вырос.

За время военной операции в Сирии было апробировано более 600 современных образцов вооружения и военной техники. Началу боевой миссии предшествовала переброска на авиабазу Хмеймим под Латакией инженерных подразделений и смешанного авиакрыла. Именно авиация стала главной ударной силой наших Вооруженных сил в Сирии.

Ударное крыло

В операциях по уничтожению международных террористов были задействованы штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители Су-27, Су-30СМ, Су-35 и новейшие истребители пятого поколения Су-57, а также стратегические ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160, вертолеты Ми-8АМТШ-В, Ми-28Н, Ми-24П и Ка-52.

Как рассказал вице-премьер Юрий Борисов, отвечающий в правительстве за Оборонно-промышленный комплекс, показатели надежности самолетов Су-35 и Су-30СМ во время применения в Сирии превысили заложенные характеристики в три-четыре раза. Эти самолеты доказали свою многофункциональность, применяя по позициям боевиков вооружение, характерное для самолетов-штурмовиков. Фронтовая авиация впервые использовала в Сирии такие "умные" бомбы, как КАБ-250С и КАБ-500С, Х-29Л, и разовые бомбовые кассеты РБК-500.

"Стратеги" отработали нанесение ударов крылатыми ракетами с дальностью пуска в 4,5 тысячи километров. Таким образом, в реальных боевых условиях удалось протестировать систему ГЛОНАСС, по которой воздушные снаряды наводились на цели.

Кроме того, учитывая итоги сирийской кампании, вертолеты Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М и Ми-8АМТШ-В были дооснащены новейшими оптическими прицельными комплексами увеличенной дальности, авиационными средствами поражения и средствами радиоэлектронной борьбы.

"Зонтик" над Хмеймимом

Для прикрытия аэродрома Хмеймим и российской морской базы Тартус на боевое дежурство были поставлены российские системы ПВО С-300В4. Чуть позже в районе авиабазы были развернуты системы С-400. Российская система ПВО заставила силы международной коалиции во главе с США заметно снизить интенсивность полетов на северо-востоке страны.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, группировка российской ПВО, которую создали в Сирии специалисты компании "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", контролировала воздушную обстановку практически над всей территорией страны.

Боевая обстановка, сопряженная со сложными климатическими условиями, проверяет технику на прочность так, как никакие государственные испытания на обычных полигонах

"После заступления на боевое дежурство только одного дивизиона зенитной ракетной системы С-300В4 было отмечено значительное снижение интенсивности полетов ВВС коалиции", - отметил он.

Отлично проявили себя батареи зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" и "Панцирь-С2", развернутые в Хмеймиме. "Панцири" были разработаны тульским КБ приборостроения имени Шипунова, входящим в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы". Они предназначены для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз. Кроме "Панциря", зенитную ракетную оборону авиабазы Хмеймим обеспечивают несколько ЗРК "Тор-М2У". Эти комплексы ПВО очень хорошо зарекомендовали себя в ходе отражения ударов беспилотников и ракет, которые запускали по российской базе боевики.

Вторая жизнь "Терминатора"

Обкатку в Сирии прошла и наземная техника. Так, в реальных боях поучаствовала российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Эта тяжелая бронированная машина, предназначенная для защиты танков, хорошо себя зарекомендовала в ходе боевых действий и получила самые положительные отзывы. Первый образец этой машины был представлен еще в 2000 году. Однако долгие годы "Терминатор" находился в перспективных разработках и никак не мог поступить на вооружение Российской армии. Изменил ситуацию конфликт в Сирии.

По словам разработчика БМПТ генерального директора и главного конструктора АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" Андрея Терликова, "Терминатор" участвовал в боях против террористов, где были получены определенные результаты, которые стали основой для контракта на покупку этих машин для минобороны. Кроме того, возможностью заполучить БМПТ заинтересовались Израиль и Сирия.

Также очень хорошо зарекомендовали себя в бою реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч", после боевого применения которых подразделения и части противника, как правило, полностью теряли свою боеспособность. В ряде случаев правительственные войска Сирии практически без выстрела занимали территорию, контролируемую боевиками. Особенно эффективно работали по позициям террористов тяжелые огнеметные системы "Солнцепек".

Источник изображения: Сирийский конфликт дал хорошую практику в организации обслуживания техники. Фото: Ольга Смольская / ТАСС

Кроме того, в Сирии в реальных боевых условиях был апробирован российский боевой многофункциональный робот "Уран-9". Эта десятитонная бронированная гусеничная машина использовалась при штурме укрепленных районов и различных объектов противника. Ее основная задача - дистанционная разведка и огневая поддержка воинских подразделений. Вооружение "Урана" составляет 30-миллиметровая пушка, крупнокалиберный пулемет, противотанковые ракеты и комплекс ПВО "Игла".

При разминировании Пальмиры использовался робот-сапер "Уран-6", оператор которого может управлять им на удалении до километра. Робот в состоянии обнаружить, идентифицировать и по команде уничтожить любой взрывоопасный предмет, мощность которого не превышает 60 кг в тротиловом эквиваленте.

Как заявил Юрий Борисов, сирийский конфликт дал очень хорошую практику в организации обслуживания техники, сопровождении ее жизненного цикла. Сирия стала серьезным полигоном для апробации характеристик вооружения, особенно нового.

"Боевая обстановка, сопряженная со сложными климатическими условиями, проверяет технику на прочность так, как никакие государственные испытания на обычных армейских полигонах. Поэтому практически все новые образцы мы стараемся пропустить через операцию в Сирии", - сказал вице-премьер. По его словам, представители оборонно-промышленного комплекса были всегда рядом с военными и при выявлении изъянов сразу же на месте или в кабинетах своих бюро вносили правки в конструкторскую документацию новейших образцов боевой техники, доводя ее до оптимальных показателей.

Александр Степанов