Турция отказалась отправлять своих солдат "на защиту" Прибалтики и Польши от "российской угрозы"

Источник изображения: Минобороны Турции

Западные средства массовой информации пишут о том, что Анкара заняла жёсткую позицию в Североатлантическом альянсе и потребовала от союзников по блоку НАТО признать террористической Рабочую партию Курдистана и аффилированные с ней группировки.

В частности, отмечается, что Турция негативно относится к тому, что в НАТО продолжают игнорировать заявления турецких властей по этому поводу. В Турции подчёркивают, что именно РПК и связанные с ней структуры в своё время участвовали в боевых действиях на юго-востоке страны и сегодня то же самое делают у турецких границ с сирийской стороны.

При этом в западных СМИ отмечается, что в ответ на отказ стран НАТО принять доводы Анкары Турция решила отказать в поддержке натовского плана по формированию коллективной защиты стран Балтии и Польши.

Напомним, что в НАТО постоянно заявляют о якобы исходящей в адрес прибалтийских республик и Польши угрозе со стороны России.

Турция дала понять, что с такого рода доводами не согласна.

В Турции отмечают, что в НАТО говорят об эфемерных и надуманных угрозах в тот момент, когда отдельные члены альянса сталкиваются с угрозами реальными. Здесь Анкара имеет в виду саму себя и угрозы в свой адрес со стороны вооружённого крыла Рабочей партии Курдистана.

В итоге Анкара отказалась отправлять своих солдат в Прибалтику и Польшу - "для их защиты". При этом такую отправку уже осуществили многие страны западного военного блока, включая США, Канаду, Британию, Нидерланды, Германию и др.