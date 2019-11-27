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ЦАМТО

Спасательный буксир ЧФ СБ-742 проходит заводские ходовые испытания в акватории Черного моря

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Спасательно-буксирное судно "СБ-742"
Спасательно-буксирное судно "СБ-742".
Источник изображения: http://portnews.ru

ЦАМТО, 26 ноября. Спасательное буксирное судно СБ-742 Черноморского флота (ЧФ) прошло очередной этап заводских ходовых испытаний (ЗХИ) в акватории Черного моря.

В ходе ЗХИ проверено устройство обеспечения водолазных спусков и система обеспечения работы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА).

Проведена проверка шлюпочного и спасательного устройств, а также протестирована система локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов.

Завершены испытания средств радиосвязи, судовых систем и механизмов на всех режимах работы.

Мероприятия в рамках заводских ходовых испытаний были проведены в обеспечении спасательного буксирного судна "Профессор Николай Муру".

Следующий этап ЗХИ пройдет в акватории порта Новороссийск в зоне ответственности Новороссийской военно-морской базы ЧФ в соответствии с утвержденным планом, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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