The Telegraph (Великобритания): Китай и Россия в своей скрытой войне против Запада стремятся завоевать космос

Космическая гонка началась в январе 2007 года, когда Китай испытал противоспутниковую ракету. Ракета уничтожила старый метеорологический спутник — и стала доказательством того, что Пекин способен защититься от спутников-разведчиков в случае войны. Лет через десять после этого началась новая гонка космических вооружений.

Спустя полвека после первой высадки на Луну, мы вступаем в новую космическую эру.

Вчера министры иностранных дел стран НАТО признали космос одной из "сфер военной деятельности". Таким образом космическое пространство приобретает такой же статус, как воздушное, земное, морское пространства и киберпространство, где нападение на одну страну станет основанием для коллективного ответа, который гарантирован 5-й Статьей. Это соответствует первой в истории космической стратегии альянса, соглашение по которой было принято в июне.

Хотя космос служит ареной геополитического соперничества с 1950-х годов, за последние лет десять он приобрел ключевое значение для таких стран, как Китай и Россия, которые недавно начали действовать решительно и агрессивно, пытаясь подорвать мировой порядок и оспорить военное превосходство Запада.

Действия в космосе больше не является элитной и дорогостоящей игрой. За несколько недолгих лет появились новые технологии, позволяющие без особых финансовых затрат осуществлять запуск космических аппаратов и систем, и "сверхумные" спутники, благодаря которым доступ в космос получили многие коммерческие структуры. Но то, что является благом для таких компаний, как "Блу Ориджин" (Blue Origin) Джеффа Безоса (Jeff Bezos) и "СпейсЭкс" (SpaceX) Илона Маска (Elon Musk), создает благоприятные возможности и для стран, которые желают Западу зла. Собственные автономные средства запуска и соответствующая инфраструктура есть и у Ирана, и у Северной Кореи.

Космическая гонка началась в январе 2007 года, когда Китай испытал противоспутниковую ракету. Испытание прошло успешно - ракета уничтожила "восьмилетний" и уже не эксплуатировавшийся метеорологический спутник - и стала доказательством того, что в случае войны Пекин способен защититься от спутников-разведчиков. Став объектом международной критики (после испытаний в космосе остались сотни обломков, представляющих опасность), Китай заявил, что проводить подобные испытания в будущем не планирует. Но подобные испытания были проведены в 2010, 2013 и 2014 годах.

Лет через десять после этого началась новая гонка космических вооружений. Согласно докладу, опубликованному в феврале Разведывательным управлением министерства обороны США, гонка коснется таких вооружений, как средства радиоэлектронной войны, оружие направленной передачи энергии и средства проведения информационных операций в компьютерных сетях. Использование такого оружия, включая лазеры, может показаться чем-то вроде научной фантастики, но первые разработки в этом направлении уже дают результаты. Армии зависят от спутников, с помощью которых они обеспечивают связь на Земле, обнаруживают объекты и цели, ведут дистанционные наблюдения, осуществляют сбор и анализ сведений об обстановке. И технические достижения в этой сфере означают, что эти же спутники становятся все более уязвимыми и не защищены от атак или повреждений.

США, понимая, что их непревзойденная способность проецировать свою силу на земле зависит от их огромного арсенала спутников, начали свою собственную кампанию, направленную на то, чтобы сохранить свое превосходство, которого они добились после холодной войны. В августе по приказу президента США Дональда Трампа было создано Космическое командование США, первым новым родом вооруженных сил страны за период с 1947 года, когда были созданы ВВС США. Сначала, когда президент США впервые объявил в прошлом году о планах создать космические силы, вслед за ним начала формировать свои космические войска и Франция.

Разумеется, Китай сделал завоевание космоса ключевым стратегическим приоритетом. В январе он потряс мир, когда осуществил посадку автоматической межпланетной станции "Чанъэ-4" (Chang'e 4) на обратной стороне Луны. Но его дальнейшие планы еще более амбициозны. Он ставит своей целью собрать на Луне автоматическую исследовательскую станцию к 2025 году, а к 2035 году собирается отправить на Луну космонавтов. Как сообщила американская некоммерческая организация "Спэйс Фаундейшн" (Space Foundation), под эти цели (завоевание космоса) выделяются средства - по имеющимся данным, в размере восьми миллиардов долларов в год.

В то же время одной из сил в космосе является и Россия, несмотря на несколько неудачных запусков в последние годы, привлекших широкое внимание. В мае, выступая на совещании, президент Владимир Путин заявил, что "от способности эффективно решать в космосе задачи, связанные с обеспечением безопасности, напрямую зависит сохранение стратегической стабильности и военного паритета". То, что Международная космическая станция зависит от российских ракет-носителей, укрепляет Кремль во мнении о том, что Россия по-прежнему является мировой державой.

В эпоху, когда спутники облегчают любую деятельность - от развлечений до навигации, наша зависимость от космоса должна соответствовать нашей способности обеспечить его безопасность. Это означает, что Западу придется вкладывать в космическое оружие больше средств, чем наши противники.

Однако при всем этом никаких договоров о контроле над вооружениями в космосе не существует, да и правил или способов урегулирования конфликтов мало. Договор о космосе 1967 года предусматривает запрет на размещение в космосе оружия массового уничтожения, но об обычных вооружениях в нем ничего не говорится. Договор провозглашает космос "достоянием всего человечества", но такая формулировка оставляет широкий простор для различного (и неправильного) толкования. Это вызывает особую тревогу, поскольку, как заявил в апреле исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан (Patrick Shanahan), "следующий крупный конфликт может быть выигран или проигран в космосе".

Эндрю Фоксолл (Andrew Foxall)