Более 500 единиц вооружения поступило в ракетные войска и артиллерию России в 2019 году

В Минобороны сообщили, что сегодня ракетные войска и артиллерия оснащены современными образцами вооружения более чем на 50%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ракетные войска и артиллерии получили в этом году более 500 единиц вооружения и военной техники. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В течение 2019 года получили более 500 единиц современного вооружения и военной техники. Завершается перевооружение ракетных соединений на современный ракетный комплекс "Искандер", - сообщили в ведомстве.

19 ноября отмечается 75-летие ракетных войск и артиллерии. Эта памятная дата была учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года. Современные ракетные войска и артиллерия включают в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск Военно-морского флота и артиллерию Воздушно-десантных войск.

"Уже сегодня ракетные войска и артиллерия оснащены современными образцами вооружения более чем на 50%. В войска продолжают поступать современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ", полностью интегрированные в единую систему управления тактического звена", - отмечается в сообщении.

Ракетные войска и артиллерия также сегодня имеют на вооружении модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и РСЗО крупного калибра "Торнадо-С" с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и расширенной номенклатурой реактивных снарядов. Также во все артиллерийские подразделения включены комплексы беспилотных летательных аппаратов.

"В рамках создания перспективных образцов вооружения продолжается разработка межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ", который является первым шагом на пути роботизации артиллерийских систем. Кроме того, на завершающем этапе находится разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси, в том числе для действий в Арктическом регионе", - сообщили в Минобороны.