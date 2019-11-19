Роботизация российской артиллерии становится реальностью

В России продолжается разработка межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ", который станет первым шагом на пути роботизации артиллерийских систем.

Об этом заявил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский в интервью газете "Красная звезда" накануне Дня ракетных войск и артиллерии, который ежегодно отмечается 19 ноября.

"В нём создано безлюдное боевое отделение, а процессы наведения и заряжания орудия осуществляются автоматически без участия человека", - отметил Матвеевский, говоря о комплексе "Коалиция-СВ". По словам начальника ракетных войск и артиллерии, по итогам 2019 года в войска будет поставлено более 500 единиц современного вооружения и военной техники.

"Завершается перевооружение ракетных соединений с ракетного комплекса "Точка-У" на современный ракетный комплекс "Искандер". В ближайшее время планируется вручение очередного бригадного комплекта этого уникального комплекса ракетному соединению Западного военного округа", - сказал Михаил Матвеевский.

Кроме того, в войска поступают модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ", модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" с автоматизированной системой наведения боевой машины на цель. Продолжается перевооружение реактивных артиллерийских бригад с РСЗО "Смерч" на модернизированную РСЗО "Торнадо-С".

В составе ракетно-артиллерийских комплексов активно применяются беспилотные летательные аппараты, обеспечивающие разведку и контроль огневого поражения на значительной дальности в режиме реального времени.

"Подразделения с комплексами беспилотных летательных аппаратов уже включены во все артиллерийские соединения", - отметил начальник ракетных войск и артиллерии.