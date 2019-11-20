В Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День ракетных войск и артиллерии

ЦАМТО, 19 ноября. В Вооруженных Силах Российской Федерации 19 ноября отмечается День ракетных войск и артиллерии. Эта памятная дата была учреждена 75 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 г.

Именно 19 ноября в 1942 году с залпов тысяч артиллерийских орудий началось контрнаступление Красной Армии под Сталинградом, ознаменовавшее коренной перелом в Великой Отечественной войне. В этой кровопролитной битве проявилась решающая роль артиллерии как главной огневой ударной силы, способствовавшей окончательному разгрому врага.

Современные ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил Российской Федерации включает в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск Военно-морского флота и артиллерию Воздушно-десантных войск.

Уже сегодня ракетные войска и артиллерия оснащены современными образцами вооружения более чем на 50 проц. В течение 2019 года было получено более 500 ед. современного вооружения и военной техники. Завершается перевооружение ракетных соединений на современный ракетный комплекс "Искандер". В войска продолжают поступать современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ", полностью интегрированные в единую систему управления тактического звена, модернизированные реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", обладающие возможностью автоматизированного наведения боевой машины на цель и РСЗО крупного калибра "Торнадо-С" с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и расширенной номенклатурой реактивных снарядов. Подразделения с комплексами беспилотных летательных аппаратов уже включены во все артиллерийские соединения.

В настоящее время продолжается работа по переходу войск в качественно новое состояние – разведывательно-огневую систему. Ракетные, реактивные и артиллерийские подразделения применяются в виде разведывательно-ударных (огневых) комплексов, обеспечивающих поражение целей в режиме реального времени. При этом в 1,5-2 раза сократилось время от момента обнаружения целей до их уничтожения.

В рамках создания перспективных образцов вооружения продолжается разработка межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ", который является первым шагом на пути роботизации артиллерийских систем. Кроме того, на завершающем этапе находится разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси, в том числе для действий в Арктическом регионе.

Соединения и воинские части рода войск показали высокую выучку при выполнении учебно-боевых задач, в том числе боевых пусков ракет и боевой стрельбы артиллерии на стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019" В лучшую сторону отмечено артиллерийское соединение Центрального военного округа, дислоцирующееся в Оренбургской области.

Анализ показателей боевой подготовки ракетных и артиллерийских соединений, воинских частей и подразделений подтверждает правильность выбранного курса, направленного на наращивание боевых возможностей путем подготовки к ведению разведывательно-ударных действий, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.