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ТАСС

"Главкосмос" завершит проверку систем РФ на космических кораблях Индии в начале 2020 года

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В первой половине декабря в Москву прибудут индийские специалисты для совместного с российскими коллегами из Ракетно-космической корпорации "Энергия" участия в завершающей стадии рассмотрения проекта

ДУБАЙ /ОАЭ/, 18 ноября. /ТАСС/. Компания "Главкосмос" (входит в Роскосмос) в первом квартале 2020 года передаст индийским заказчикам результаты исследований, связанных с возможностью использования российского летного оборудования в индийском пилотируемом корабле "Гаганьян". Об этом сообщил в понедельник ТАСС на авиасалоне Dubai Airshow 2019 гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов.

"Работы по обзору проекта, связанного с использованием российского летного оборудования в системах жизнеобеспечения и терморегулирования индийского пилотируемого космического корабля "Гаганьян", должны быть завершены в начале 2020 года", - сказал Лоскутов.

Он добавил, что в первой половине декабря в Москву прибудут индийские ученые, инженеры и конструкторы для совместного с российскими коллегами из Ракетно-космической корпорации "Энергия" участия в завершающей стадии рассмотрения проекта.

По словам Лоскутова, затем стороны приступят к оформлению необходимых документов. "После получения требующихся разрешений со стороны государственных органов мы планируем в первом квартале 2020 года передать результаты работы индийским заказчикам, после чего проведем для них презентацию в Индии", - уточнил он.

Ранее "Главкосмос" и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований подписали контракт на оценку ряда российских систем на предмет использования их на индийских пилотируемых кораблях. Оценка систем проводится совместно с российскими специалистами из Ракетно-космической корпорации "Энергия".

1 июля этого года Роскосмос сообщил, что компания "Главкосмос" и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований подписали контракт на поддержку отбора, медицинское обследование и подготовку индийских астронавтов. 22 августа генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что российские специалисты из Центра подготовки космонавтов этой осенью проведут отбор в Индии первой группы астронавтов.

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