Войти
02.07.2019
ТАСС

"Главкосмос" поможет в подготовке индийских астронавтов

806
0
0
Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСC

Ранее стало известно, что Центр подготовки космонавтов прорабатывает несколько вариантов программ подготовки астронавтов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Компания "Главкосмос" (входит в состав Роскосмоса) и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований подписали контракт на поддержку отбора, медицинское обследование и космическую подготовку индийских астронавтов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации, размещенном в понедельник на ее сайте.

Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора "Главкосмоса" Наталья Локтева и руководитель индийского центра доктор Унникришнан Наир. Работы будут осуществляться при поддержке российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) и Института медико-биологических проблем Российской академии наук.

"Главкосмос окажет услуги по консультационной поддержке отбора кандидатов в индийские астронавты, их медицинскому обследованию для допуска к специальным тренировкам по программе подготовки к космическому полету, а также подготовке отобранных по результатам медицинского обследования индийских астронавтов к космическому полету", - говорится в сообщении.

Ранее начальник ЦПК Павел Власов сообщал ТАСС, что российский Центр подготовки космонавтов прорабатывает несколько вариантов программ подготовки астронавтов из Индии, первый самостоятельный полет которых планируется на 2021 год. По его словам, сейчас варьируется число специалистов с индийской стороны, которые будут одновременно обучаться и находиться в одном экипаже во время полета. Власов также пояснил, что практическая подготовка индийских специалистов может занять два года.

Индия планирует отправить пилотируемую миссию в космос в декабре 2021 года. Как сообщил ранее глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван, для этих целей разрабатывается корабль, который выведет астронавтов на низкую околоземную орбиту. По его словам, начальную подготовку к полету астронавты пройдут на родине, а продвинутая может быть организована в РФ. 5 октября 2018 года Россия и Индия подписали меморандум о сотрудничестве по пилотируемой космической программе и в сфере навигационных систем, в тот же день генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о просьбе Нью-Дели о подготовке трех индийских астронавтов на базе российской инфраструктуры.

"Главкосмос" - дочернее предприятие госкорпорации "Роскосмос", главной задачей которого является продвижение продукции и услуг российских предприятий ракетно-космической промышленности на международный рынок и управление сложными международными проектами. За более чем 30-летнюю историю в активе компании более 120 международных контрактов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
ISRO
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Медицина
Похожие новости
12.02.2019
СМИ: в Индии начали выбирать кандидатов для полета в космос
17.01.2019
Роскосмос продемонстрировал партнерам из Индии возможности по разработке двигателей ракет
21.06.2018
Глава Роскосмоса обсудил возможные совместные проекты с коллегами из Индии и Японии
15.10.2007
ПЕРВЫЙ АНГКАСАВАН ЗЕМЛИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.07 22:30
  • 2
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 02.07 21:50
  • 2
США запустили ракету в космос на сломавшемся РД-180
  • 02.07 21:39
  • 5
Рогозин: SpaceX занижает стоимость коммерческих запусков в три раза по сравнению военными
  • 02.07 21:24
  • 2
Два корвета проекта 20380 передадут ТОФ в 2020 и 2021 годах
  • 02.07 21:01
  • 79
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 02.07 20:11
  • 11
"Умные" мины, различающие людей и животных, представили на форуме "Армия-2019"
  • 02.07 19:53
  • 2
БТ-3Ф: замена "мотолыгам"
  • 02.07 19:43
  • 1
Россия готова продать Азербайджану Су-34 и Су-35 - СМИ
  • 02.07 19:31
  • 3
Судостроительный завод "Янтарь" показал новый облик БДК проекта 11711
  • 02.07 19:22
  • 7
China.com (Китай): что делать, когда нет денег? Еще раз продать Китаю самолеты Су
  • 02.07 19:03
  • 5
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Продолжение.
  • 02.07 18:42
  • 10
О воздушном бое над Кипром сегодня, и двухметровом хвостовике точно не от С-200, части которой так же есть.
  • 02.07 17:43
  • 1
Боевой заместитель: Юнус-Бек Евкуров научит армию и флот воевать
  • 02.07 17:42
  • 1
Журналисты Top Gear случайно засняли секретную подлодку Северного флота
  • 02.07 16:46
  • 3
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео