"Главкосмос" поможет в подготовке индийских астронавтов

Ранее стало известно, что Центр подготовки космонавтов прорабатывает несколько вариантов программ подготовки астронавтов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Компания "Главкосмос" (входит в состав Роскосмоса) и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований подписали контракт на поддержку отбора, медицинское обследование и космическую подготовку индийских астронавтов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации, размещенном в понедельник на ее сайте.

Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора "Главкосмоса" Наталья Локтева и руководитель индийского центра доктор Унникришнан Наир. Работы будут осуществляться при поддержке российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) и Института медико-биологических проблем Российской академии наук.

"Главкосмос окажет услуги по консультационной поддержке отбора кандидатов в индийские астронавты, их медицинскому обследованию для допуска к специальным тренировкам по программе подготовки к космическому полету, а также подготовке отобранных по результатам медицинского обследования индийских астронавтов к космическому полету", - говорится в сообщении.

Ранее начальник ЦПК Павел Власов сообщал ТАСС, что российский Центр подготовки космонавтов прорабатывает несколько вариантов программ подготовки астронавтов из Индии, первый самостоятельный полет которых планируется на 2021 год. По его словам, сейчас варьируется число специалистов с индийской стороны, которые будут одновременно обучаться и находиться в одном экипаже во время полета. Власов также пояснил, что практическая подготовка индийских специалистов может занять два года.

Индия планирует отправить пилотируемую миссию в космос в декабре 2021 года. Как сообщил ранее глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван, для этих целей разрабатывается корабль, который выведет астронавтов на низкую околоземную орбиту. По его словам, начальную подготовку к полету астронавты пройдут на родине, а продвинутая может быть организована в РФ. 5 октября 2018 года Россия и Индия подписали меморандум о сотрудничестве по пилотируемой космической программе и в сфере навигационных систем, в тот же день генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о просьбе Нью-Дели о подготовке трех индийских астронавтов на базе российской инфраструктуры.

"Главкосмос" - дочернее предприятие госкорпорации "Роскосмос", главной задачей которого является продвижение продукции и услуг российских предприятий ракетно-космической промышленности на международный рынок и управление сложными международными проектами. За более чем 30-летнюю историю в активе компании более 120 международных контрактов.