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ТАСС

Индийские астронавты начнут тренировки в российском ЦПК в 2020 году

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Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Точные сроки зависят от принятия решений индийской стороной о том, кого они окончательно выберут и направят в Россию

ДУБАЙ /ОАЭ/, 18 ноября. /ТАСС/. Тренировки и обучение индийских астронавтов в российском Центре подготовке космонавтов (ЦПК) начнутся в 2020 году, сообщил в понедельник ТАСС на авиасалоне Dubai Airshow 2019 гендиректор компании "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов.

"Главкосмос" и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований ранее подписали контракт на поддержку отбора, медицинское обследование и подготовку индийских космонавтов.

"Обучение и тренировки гаганавтов (один из вариантов названия индийских астронавтов - прим. ТАСС) в ЦПК планируется начать уже в следующем году, но это во многом зависит от результатов медицинского отбора и сроков принятия решений индийской стороной о том, кого они окончательно выберут и направят в Россию для подготовки", - сказал Лоскутов.

Проверки на индийских кораблях

Как добавил Лоскутов, "Главкосмос" в первом квартале 2020 года передаст индийским заказчикам результаты исследований, связанных с возможностью использования российского летного оборудования в индийском пилотируемом корабле "Гаганьян".

"Работы по обзору проекта, связанного с использованием российского летного оборудования в системах жизнеобеспечения и терморегулирования индийского пилотируемого космического корабля "Гаганьян", должны быть завершены в начале 2020 года", - сказал Лоскутов.

Он добавил, что в первой половине декабря в Москву прибудут индийские ученые, инженеры и конструкторы для совместного с российскими коллегами из Ракетно-космической корпорации "Энергия" участия в завершающей стадии рассмотрения проекта.

По словам Лоскутова, затем стороны приступят к оформлению необходимых документов. "После получения требующихся разрешений со стороны государственных органов мы планируем в первом квартале 2020 года передать результаты работы индийским заказчикам, после чего проведем для них презентацию в Индии", - уточнил он.

Ранее "Главкосмос" и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований подписали контракт на оценку ряда российских систем на предмет использования их на индийских пилотируемых кораблях. Оценка систем проводится совместно с российскими специалистами из Ракетно-космической корпорации "Энергия".

1 июля этого года Роскосмос сообщил, что компания "Главкосмос" и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований подписали контракт на поддержку отбора, медицинское обследование и подготовку индийских астронавтов. 22 августа генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что российские специалисты из Центра подготовки космонавтов этой осенью проведут отбор в Индии первой группы астронавтов.

Dubai Airshow 2019

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). "Рособоронэкспорт" выступает на выставке организатором единой российской экспозиции, общая площадь которой составляет более 750 кв. метров. Кроме Ростеха и "Рособоронэкспорта" свою продукцию представляют восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, НПО "Высокоточные комплексы", концерн ВКО "Алмаз-Антей", холдинг "Швабе" и другие.

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