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28.08.2019
ТАСС

Медкомиссию в ЦПК будут проходить 12 космонавтов из Индии

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

В результате подготовку в центре пройдут четыре человека

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские специалисты отберут в Индии 12 космонавтов для прохождения медицинской комиссии в Звездном городке. Об этом сообщил в интервью ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов.

"Мы допустим 12 кандидатов к приезду в ЦПК и дальше будем медицинский отбор проводить", - сказал Власов.

По словам начальника ЦПК, в Звездном городке они пройдут "стационарное обследование со всеми требованиями". В результате подготовку в центре пройдут четыре человека, которых отберет ЦПК при участии индийской стороны (если медицинское обследование пройдут все 12 претендентов).

Власов отметил, что их тренировки будут отличаться от программы, по которой тренируется первый астронавт из ОАЭ Хазаа аль-Мансури. "Это будет расширенная общекосмическая подготовка, углубленное или стандартное изучение нашего корабля с тем, чтобы они, подготовившись на нашей базе, приступили к подготовке к тому, на чем им предстоит летать", - пояснил начальник ЦПК.

1 июля Роскосмос сообщил, что компания "Главкосмос" (входит в состав госкорпорации) и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований подписали контракт на поддержку отбора, медицинское обследование и подготовку индийских космонавтов.

22 августа генеральный директор Дмитрий Рогозин сообщил, что российские специалисты из ЦПК этой осенью проведут отбор в Индии первой группы космонавтов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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