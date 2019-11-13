Войти
ЦАМТО

Египет занимает пятое место в общей структуре российского военного экспорта по странам-импортерам в 2011-2018 гг.

486
0
0
Ка-52 ВВС Египта
Ка-52 ВВС Египта.
Источник изображения: Hammer Head

ЦАМТО, 12 ноября. К визиту министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в Египет, в рамках которого состоится шестое заседание российско-египетской комиссии по ВТС, ЦАМТО публикует статистику импорта ВиВТ Египта.

Египет в структуре экспорта ВиВТ России в 2011-2018 гг.

По оценке ЦАМТО, Египет занимает пятое место в общей структуре российского военного экспорта по периоду 2011-2018 гг. с долевым показателем – 7,23%, уступая только Индии, Алжиру, Китаю и Вьетнаму.

Максимальный долевой объем Египта в общем балансе российского военного экспорта пришелся на 2017 год – 22,14%.

Для сравнения: в 2011 году доля Египта составила 6,02%, в 2012 году – 3,82%, в 2013 году – 2,07%, в 2014 году – 4,43%, в 2015 году – идентифицированных поставок не зафиксировано, в 2016 году – 5,04%, в 2017 году – 22,14%, в 2018 году – 12,45%.

В расчете учтен объем идентифицированного экспорта обычных вооружений согласно классификации Регистра ООН. Стоимостной объем рассчитан по фактическому сроку передачи вооружений.

Структура импорта Египта по странам-экспортерам в 2011-2018 гг.

Поставки вооружений Египту в 2011-2018 гг. осуществили 15 стран. За 8-летний период объем идентифицированного военного импорта Египта по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 25,826 млрд. долл.

За тот же период Египет сформировал пакет заказов на закупку вооружений на сумму 29,279 млрд. долл.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Египту в период 2011-2018 гг. занимает Франция – 9,187 млрд. долл. Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 10,5 млрд. долл.

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Египту в период 2011-2018 гг. занимает Россия – 7,147 млрд. долл. Сформированный в 2011-2018 гг. портфель заказов составляет 12,240 млрд. долл. (самый крупный пакет среди всех поставщиков ВиВТ Египту).

Третье место в рейтинге занимают США – 6,910 млрд. долл. Сформированный портфель заказов – 2,486 млрд. долл.

Места с 4 по 10 в рейтинге крупнейших поставщиков вооружений Египту по периоду 2011-2018 гг. занимают Германия (около 1 млрд. долл., сформированный портфель заказов Германии вдвое больше – около 2 млрд. долл.), Испания (около 800 млн. долл.), ОАЭ (364 млн. долл.), Украина (109 млн. долл.), Беларусь (около 100 млн. долл.), Китай (96 млн. долл.) и Турция (69 млн. долл.).

Поставки вооружений Египту также реализовали (в порядке убывания объемов) Италия, Словакия, ЮАР, Великобритания и Болгария.

Египет в структуре экспорта ВиВТ России в 2019-2012 гг. (прогноз)

Структура экспорта России в 2019-2022 гг. рассчитана на основе анализа контрактных обязательств, заключенных по состоянию на октябрь 2019 года, а также официально заявленных намерений (как со стороны поставщика – России, так и со стороны заказчика). То есть приведенные ниже данные представляют собой прогнозируемый экспорт (носят вероятностный характер) на основе уже имеющегося портфеля заказов и ориентировочный экспорт по заявленным намерениям. Наиболее близкие к реальности данные касаются 2019 г. Однако даже данные по 2019 г. могут в итоге быть скорректированы за счет выполнения новых краткосрочных контрактов. По периоду 2020-2022 гг. коррекция будет еще более значительной за счет заключения новых контрактов с поставкой в рассматриваемый период (то есть до 2022 года включительно).

С учетом вышесказанного, в первой тройке крупнейших импортеров российских вооружений по периоду 2019-2022 гг. произойдут изменения по сравнению с периодом 2011-2018 гг.

В частности, Индия сохранит за собой первое место. Алжир переместится со 2-й на 7-ю позицию, а Китай с 3 места переместится на пятое. Египет поднимется с 5 сразу на 2 место. Ирак поднимется в рейтинге с 6 на 3 место.

По прогнозу ЦАМТО, Египет займет второе место в общей структуре российского военного экспорта по периоду 2019-2022 гг. с долевым объемом 13,24% против 7,23% в 2011-2018 гг. (5 место). По годам прогнозируемая доля Египта в структуре военного экспорта России составит: 14,57% в 2019 году, 12,67% в 2020 году, 8,52% в 2021 году и 17,15% в 2022 году.

Структура импорта Египта по странам-экспортерам в 2019-2022 гг. (прогноз)

В 2019-2022 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений объем импорта Египта, по оценке ЦАМТО, составит 12,94 млрд. долл. против 18,597 млрд. долл. в 2015-2018 гг. и 7,229 млрд. долл. в 2011-2014 гг.

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, в 2019-2022 гг. первое место на оружейном рынке Египта займет Россия с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 6,912 млрд. долл. против 5,208 млрд. долл. в 2015-2018 гг. и 1,939 млрд. долл. в 2011-2014 гг. (7,146 млрд. долл. за весь 8-лений период).

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Египту в период 2019-2022 гг. занимают США – 1,522 млрд. долл.

Третье место занимает Франция (1,312 млрд. долл.).

В целом по состоянию на октябрь 2019 года заказы на поставку ПВН Египту со сроком исполнения в 2019-2022 гг. имеют 8 стран.

Более подробный материал опубликован в Ежегоднике ЦАМТО-2019.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Белоруссия
Болгария
Великобритания
Вьетнам
Германия
Египет
Индия
Ирак
Испания
Италия
Китай
ОАЭ
Россия
Словакия
США
Турция
Украина
Франция
ЮАР
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Похожие новости
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
14.10.2011
Россия занимает второе место по стоимостному объему экспорта вооружений в страны АТР по периоду 2003-2010 гг. - ЦАМТО
19.09.2008
На Международном Салоне вооружения и военной техники «МВСВ-2008» присутствовали деловые посетители из 77 стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.11 10:28
  • 13
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 13.11 10:23
  • 3
Тихоокеанский флот России вооружится "Цирконами"
  • 13.11 09:56
  • 56
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.11 09:39
  • 4
"Воруют сотнями миллионов": Путин указал на хищения на "Восточном"
  • 13.11 09:24
  • 4
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
  • 13.11 09:02
  • 1
Казахстан планирует направить $330 млн на развитие комплекса "Байтерек" и реконструкцию "Гагаринского старта" - премьер
  • 13.11 08:18
  • 1
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 13.11 08:14
  • 1
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 13.11 08:11
  • 20
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 13.11 05:46
  • 1
Корпорация Boeing запланировала возобновить полеты 737 MAX зимой
  • 13.11 04:51
  • 2
В США назвали "худший кошмар" России
  • 13.11 04:15
  • 2
Пик модернизации прошел: РФ сокращает расходы на оборону
  • 13.11 03:55
  • 4
Закроют брешь: в Крыму построят свой "Воронеж"
  • 13.11 00:47
  • 3
Загороднюк: Украина движется к отмене обязательного призыва в армию (УНIАН, Украина)
  • 13.11 00:47
  • 38
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35