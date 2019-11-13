Египет занимает пятое место в общей структуре российского военного экспорта по странам-импортерам в 2011-2018 гг.

ЦАМТО, 12 ноября. К визиту министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в Египет, в рамках которого состоится шестое заседание российско-египетской комиссии по ВТС, ЦАМТО публикует статистику импорта ВиВТ Египта.

Египет в структуре экспорта ВиВТ России в 2011-2018 гг.

По оценке ЦАМТО, Египет занимает пятое место в общей структуре российского военного экспорта по периоду 2011-2018 гг. с долевым показателем – 7,23%, уступая только Индии, Алжиру, Китаю и Вьетнаму.

Максимальный долевой объем Египта в общем балансе российского военного экспорта пришелся на 2017 год – 22,14%.

Для сравнения: в 2011 году доля Египта составила 6,02%, в 2012 году – 3,82%, в 2013 году – 2,07%, в 2014 году – 4,43%, в 2015 году – идентифицированных поставок не зафиксировано, в 2016 году – 5,04%, в 2017 году – 22,14%, в 2018 году – 12,45%.

В расчете учтен объем идентифицированного экспорта обычных вооружений согласно классификации Регистра ООН. Стоимостной объем рассчитан по фактическому сроку передачи вооружений.

Структура импорта Египта по странам-экспортерам в 2011-2018 гг.

Поставки вооружений Египту в 2011-2018 гг. осуществили 15 стран. За 8-летний период объем идентифицированного военного импорта Египта по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 25,826 млрд. долл.

За тот же период Египет сформировал пакет заказов на закупку вооружений на сумму 29,279 млрд. долл.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Египту в период 2011-2018 гг. занимает Франция – 9,187 млрд. долл. Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 10,5 млрд. долл.

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Египту в период 2011-2018 гг. занимает Россия – 7,147 млрд. долл. Сформированный в 2011-2018 гг. портфель заказов составляет 12,240 млрд. долл. (самый крупный пакет среди всех поставщиков ВиВТ Египту).

Третье место в рейтинге занимают США – 6,910 млрд. долл. Сформированный портфель заказов – 2,486 млрд. долл.

Места с 4 по 10 в рейтинге крупнейших поставщиков вооружений Египту по периоду 2011-2018 гг. занимают Германия (около 1 млрд. долл., сформированный портфель заказов Германии вдвое больше – около 2 млрд. долл.), Испания (около 800 млн. долл.), ОАЭ (364 млн. долл.), Украина (109 млн. долл.), Беларусь (около 100 млн. долл.), Китай (96 млн. долл.) и Турция (69 млн. долл.).

Поставки вооружений Египту также реализовали (в порядке убывания объемов) Италия, Словакия, ЮАР, Великобритания и Болгария.

Египет в структуре экспорта ВиВТ России в 2019-2012 гг. (прогноз)

Структура экспорта России в 2019-2022 гг. рассчитана на основе анализа контрактных обязательств, заключенных по состоянию на октябрь 2019 года, а также официально заявленных намерений (как со стороны поставщика – России, так и со стороны заказчика). То есть приведенные ниже данные представляют собой прогнозируемый экспорт (носят вероятностный характер) на основе уже имеющегося портфеля заказов и ориентировочный экспорт по заявленным намерениям. Наиболее близкие к реальности данные касаются 2019 г. Однако даже данные по 2019 г. могут в итоге быть скорректированы за счет выполнения новых краткосрочных контрактов. По периоду 2020-2022 гг. коррекция будет еще более значительной за счет заключения новых контрактов с поставкой в рассматриваемый период (то есть до 2022 года включительно).

С учетом вышесказанного, в первой тройке крупнейших импортеров российских вооружений по периоду 2019-2022 гг. произойдут изменения по сравнению с периодом 2011-2018 гг.

В частности, Индия сохранит за собой первое место. Алжир переместится со 2-й на 7-ю позицию, а Китай с 3 места переместится на пятое. Египет поднимется с 5 сразу на 2 место. Ирак поднимется в рейтинге с 6 на 3 место.

По прогнозу ЦАМТО, Египет займет второе место в общей структуре российского военного экспорта по периоду 2019-2022 гг. с долевым объемом 13,24% против 7,23% в 2011-2018 гг. (5 место). По годам прогнозируемая доля Египта в структуре военного экспорта России составит: 14,57% в 2019 году, 12,67% в 2020 году, 8,52% в 2021 году и 17,15% в 2022 году.

Структура импорта Египта по странам-экспортерам в 2019-2022 гг. (прогноз)

В 2019-2022 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений объем импорта Египта, по оценке ЦАМТО, составит 12,94 млрд. долл. против 18,597 млрд. долл. в 2015-2018 гг. и 7,229 млрд. долл. в 2011-2014 гг.

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, в 2019-2022 гг. первое место на оружейном рынке Египта займет Россия с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 6,912 млрд. долл. против 5,208 млрд. долл. в 2015-2018 гг. и 1,939 млрд. долл. в 2011-2014 гг. (7,146 млрд. долл. за весь 8-лений период).

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Египту в период 2019-2022 гг. занимают США – 1,522 млрд. долл.

Третье место занимает Франция (1,312 млрд. долл.).

В целом по состоянию на октябрь 2019 года заказы на поставку ПВН Египту со сроком исполнения в 2019-2022 гг. имеют 8 стран.

Более подробный материал опубликован в Ежегоднике ЦАМТО-2019.