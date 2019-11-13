Россия ведет переговоры с Египтом по вопросу отправки гражданина этой страны в космос - Рогозин

Нур-Султан. 12 ноября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Египет в числе стран, с кем Россия обсуждает возможность отправки космонавта в космос, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Совсем недавно мы успешно провели запуск космонавта из ОАЭ... на сегодняшний момент мы ведем переговоры с другими потенциальными участниками этого проекта. Это и Турция, и Египет, и Саудовская Аравия, и многие другие страны", - сказал Рогозин на форуме "Байконур - колыбель мировой космонавтики".

Он отметил, что российские корабли "Союз" остаются по-прежнему востребованными на рынке, интерес к их использованию растет во многих странах мира, не являющимися пока космическими державами.

"И мы сейчас видим, что и корпорация "Энергия", и "Роскосмос", в частности, и наши казахстанские коллеги во многом сталкиваются с новыми запросами, новым интересом стран, которые хотели бы с Байконура обеспечить для себя первый опыт полета человека в космос", - сказал глава госкорпорации.

Он отметил хорошие перспективы космодрома Байконур в ближайшие годы из-за растущего спроса на работу в космосе. Этому способствует и обсуждаемое продление срока службы Международной космической станции до 2030 года, дискуссии на эту тему идут как в России, так и в США.