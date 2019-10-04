Космическая программа ОАЭ: научное исследование или политическая пропаганда? (Sasapost, Египет)

Первый космонавт из ОАЭ совершил полет в космос. Эмиратцы ликуют. В планах руководства построить обитаемый город на Марсе. Намеревается ли страна действительно развивать космическую отрасль или это всего лишь политическая пропаганда?

"Я приглашаю всех эмиратских юношей и девушек принять участие в программе по отбору и подготовке астронавтов в Космическом центре имени Мохаммеда ибн Рашида. Самые лучшие и достойные из вас отправятся в космос. Я подчеркиваю, что каждый юноша или девушка смогут сыграть важную роль в будущем ОАЭ".

В декабре 2017 года вице-президент и премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум разместил вышеупомянутое сообщение в своем Twitter, где объявил о запуске программы по подготовке астронавтов ОАЭ для различных научно-космических миссий.

Данная статья прольет свет на космическую программу ОАЭ и ответит на главный вопрос: намеревается ли страна действительно развивать космическую отрасль или это просто политическая пропаганда?

Вершина амбиций ОАЭ: 9-е место среди мусульман и 3-е место среди арабов

Заявки на участие в первой космической миссии подали более 4 000 граждан ОАЭ. После проведения медицинских и психологических тестов было отобрано двое кандидатов в астронавты: военный летчик Хаззаа аль-Мансури и специалист в сфере информационных технологий Султан ан-Нияди, которых шейх Мохаммед назвал "вершиной амбиций ОАЭ".

Соглашение о сотрудничестве между ОАЭ и Россией было подписано Космическим центром имени Мохаммеда ибн Рашида и российской государственной корпорацией "Роскосмос". Первый космонавт ОАЭ отправился на Международную космическую станцию для участия в научных исследованиях в рамках российской космической программы на борту корабля "Союз МС".

25 сентября 2019 года экипаж МКС-61/62 в составе американки Джессики Меир, россиянина Олега Скрипочки и первого космонавта из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури отправился на Международную космическую станцию с космодрома Байконур. Там он проведет восемь дней. Тем самым 35-летний Хаззаа аль-Мансури стал первым арабским космонавтом, посетившим МКС, девятым космонавтом-мусульманином и третьим арабом, полетевшим в космос, после саудовского принца Султана ибн Салмана Аль Сауда (1985 г.) и сирийца Мохаммеда Фариса (1987 г.).

Пропаганда и почтовые марки: ОАЭ отмечают первый полет в космос

Пропагандистские атрибуты, которые Хаззаа аль-Мансури взял с собой в космос, могут пролить свет на реальную цель этого полета: флаг ОАЭ, фотография со встречи шейха Заида ибн Султана Аль Нахайяна с экипажем "Аполлона" и книга "Киссати" ("Моя история") шейха Мохаммеда ибн Рашида. Этим власти страны не ограничиваются и планируют запуск беспилотного космического аппарата на Марс в 2021 году. Это событие должно совпасть с празднованием 50-летия со дня образования ОАЭ.

В долгосрочной перспективе государство планирует построить обитаемый город на Марсе (к 2117 году). В рамках подготовки в сентябре 2017 года, ОАЭ анонсировали проект Mars Science City. Площадь "города" составит более 170 тысяч квадратных метров, а стоимость - около 136 миллионов долларов. Mars Science City станет самым большим космическим городом, который будет построен на Земле и станет жизнеспособной моделью для будущего применения на Марсе.

ОАЭ пытаются активно освещать свои космические достижения в средствах массовой информации, взяв пример с пропагандистской кампании США вокруг полетов на Луну. Автор книги "Космическая наука и арабский мир" историк Йорг Матиас Детерман отметил, что основание ОАЭ в 1971 году совпало с запуском американской космической программы "Аполлон", вдохновившей лидеров Эмиратов.

Амбиции Заида: мечта сбылась спустя 55 лет?

В 1964 году шейх Рашид бен Саид Аль Мактум распорядился издать памятную почтовую марку в честь первого полета американских астронавтов в космос, а 55 лет спустя был выпущен юбилейный комплект из шести марок в честь полета первого астронавта ОАЭ в космос. На сегодняшний день ОАЭ стали на еще один шаг ближе к достижению своей цели - стать лидером в космической отрасли. Об этом заявил генеральный директор холдинга Emirates Post Group Абдулла Мохаммед аль-Ашрам.

Лозунг "амбиции Заида" можно увидеть повсюду, как в космическом агентстве ОАЭ, так и на праздничных плакатах и памятных марках. У первого космонавта ОАЭ Хаззаа аль-Мансури не так много свободного времени, но во время сеанса видеосвязи со студентами он сообщил, что нашел время для чтения своей любимой книги "Киссати" шейха Мохаммеда ибн Рашида и еще раз выразил свою благодарность руководству страны, которое позволило ему реализовать свою детскую мечту. В детстве он мечтал о полёте в космос из родного города в пустыне.

Хаззаа аль-Мансури: "космонавт" или "участник" космического полета?

Поскольку всего два года назад в ОАЭ не было космонавтов, агентство BBC намекнуло на сомнения по поводу суммы, выплаченной ОАЭ Москве за полет в космос бывшего пилота истребителя. Газета New York Times была более откровенной в изучении стоимости контракта между ОАЭ и Россией.

"Не имея собственных ракет или космических кораблей, Космический центр имени Мохаммеда ибн Рашида в Дубае купил у российского космического агентства место на борту корабля "Союз", так же, как богатые туристы покупают места для полёта на МКС", - говорится в статье Кеннета Чанга. Вот почему НАСА называет Хаззаа аль-Мансури "участником космических полётов", а не профессиональным космонавтом.

Не секрет, что Россия взимает с NASA 75 миллионов долларов за отправку одного астронавта на МКС на борту своего космического корабля. За меньшую цену, а именно 58 миллионов долларов, обычный человек может совершить космический полет, организованный частными компаниями, такими как Space X и Boeing. Если турист хочет достичь лишь границы, отделяющей Землю от открытого космоса, компания Virgin Galactic может предоставить место на борту своего корабля всего за 250 000 долларов.

Снижение цен и полеты туристов в космос

Чтобы снизить цену, американское космическое агентство NASA открыло двери для обычных туристов, которым предоставили возможность провести ночь на Международной космической станции за 35 тысяч долларов, начиная со следующего года. Как заявило агентство, оно позволит астронавтам из частного сектора отправиться на международную станцию на борту американского космического корабля и провести там 30 дней. "NASA откроет свои двери для бизнеса и маркетинга - областей, в которых мы никогда раньше не были", - заявил Джефф Девит, финансовый директор NASA.

Эта гонка началась давно. Два года назад Илон Маск, генеральный директор Spacecraft Exploration Technologies, объявил, что компания планирует отправить двух туристов в полет на Луну на борту космического корабля, строящегося для астронавтов NASA. Тестовые полёты еще не проводились.

Если вам есть 18 и вы здоровы, то можете зайти в офис Virgin Galactic, Space Adventures или Excalibur Almaz и лично забронировать место на космическом корабле. Можно даже сделать это онлайн, но вы все равно должны знать, что эти полеты не сделают вас настоящим космонавтом.

Миллиарды долларов, чтобы осуществить мечту трех десятилетий

Эта цена невысока для страны, чьи инвестиции в космические технологии превысили 5,4 миллиарда долларов с момента создания Космического агентства ОАЭ. Закон, принятый в 2014 году, стал своего рода зонтиком для множества проектов и программ, связанных с космическим пространством. Хотя агентство подчиняется правительству, оно обладает правосубъектностью, финансовой и административной независимостью и полномочиями для осуществления всех действий, которые обеспечивают достижение его целей.

Власти ОАЭ утверждают, что их интерес к космосу не возник на пустом месте, он появился ещё в 1970-е годы, когда шейх Заид ибн Султан Аль Нахайян встретился с командой NASA, ответственной за миссию по отправке "Аполлона" на Луну. Эмиратцы придают большое значение данной встрече, считая ее событием, обратившим внимание их страны к космосу три десятилетия назад, что привело к рождению национального космического сектора. В результате в апреле 1997 года была создана компания по спутниковой связи Thuraya, а спустя ещё 10 лет - компания Yahsat. Годом ранее в феврале был учреждён Фонд передовых наук и технологий ОАЭ, который в апреле 2015 года стал частью Космического центра Мохаммеда ибн Рашида.

В 2014 году было создано Космическое агентство ОАЭ в соответствии с федеральным законом о развитии космического сектора. Последнее предполагает "установление партнерских отношений, разработку академических программ, инвестиции в научно-исследовательские и коммерческие проекты и инициативы, а также проведение исследований в области астрофизики".

"Злая" сторона "очаровательного" имиджа ОАЭ

Однако "голливудские" полеты в космос не могут скрыть то, что организация Amnesty International назвала "злой стороной очаровательного образа", который ОАЭ пытаются создать. Так же, как министерство счастья, учрежденное в 2016 году, не смогло развеять атмосферу страха, царящую в стране с 2011 года, или успокоить активистов, которых преследуют, сажают в тюрьмы, а в некоторых случаях подвергают пыткам в местах заключения.

Нет сомнения, что эта шумиха в средствах массовой информации не скроет структурные проблемы, затрагивающие даже судебную систему, которую Amnesty International не считает независимой и беспристрастной. Так же, как Хаззаа аль-Мансури может лишь постоянно хвалить книгу "Моя история", прославляющую карьеру шейха Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума, суды могут лишь утвердить решение исполнительных органов власти ОАЭ.

Несмотря на то, что страна заняла первое место согласно международному индексу счастья в 2017 году, и эмиратцы на 21-м место в мире как самые счастливые люди на земле, эти цифры не могут скрыть роль, которую играет государство, мешая нормально жить миллионам семей по всему региону. Здесь речь идёт о прямом и косвенном вмешательстве эмиратского руководства в дела арабских стран в экономической, политической и даже военной сферах.

редакционная статья