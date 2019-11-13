Войти
ТАСС

Роскосмос ведет переговоры с Турцией, Египтом и Саудовской Аравией о полетах космонавтов

403
0
0
Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин напомнил о недавнем полете космонавта из ОАЭ

НУР-СУЛТАН, 12 ноября. /ТАСС/. Роскосмос ведет переговоры Турцией, Египтом и Саудовской Аравией о возможных полетах их граждан в космос. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на международном форуме "Байконур - колыбель мировой космонавтики" во вторник.

"Считалось, что при появлении американских кораблей, надобность в корабле "Союз" отпадет сама по себе, но оказалось все наоборот. И мы сейчас видим, что и корпорация "Энергия", и Роскосмос в частности, и наши казахстанские коллеги во многом сталкиваются с новыми запросами, новым интересом стран, которые хотели бы с Байконура обеспечить для себя первый опыт полета человека в космос", - рассказал Рогозин.

Он напомнил, что совсем недавно успешно прошел запуск космонавта из ОАЭ. "На сегодняшний момент мы ведем переговоры с другими потенциальными участниками этого проекта. Это и Турция, это и Египет, и Саудовская Аравия, и многие другие страны. Я уверен, что Байконур станет родным домом для подготовки птенцов этих стран, которые будут воспитаны для того, чтобы обеспечить свой первый полет в космос", - пояснил глава Роскосмоса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Казахстан
ОАЭ
Саудовская Аравия
США
Турция
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз ПКК
Похожие новости
13.11.2019
Россия ведет переговоры с Египтом по вопросу отправки гражданина этой страны в космос - Рогозин
15.03.2019
Не прощай их, Юра
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
27.11.2017
Вашингтон теснит Москву на рынке вооружений
25.12.2015
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.11 10:28
  • 13
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 13.11 10:23
  • 3
Тихоокеанский флот России вооружится "Цирконами"
  • 13.11 09:56
  • 56
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.11 09:39
  • 4
"Воруют сотнями миллионов": Путин указал на хищения на "Восточном"
  • 13.11 09:24
  • 4
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
  • 13.11 09:02
  • 1
Казахстан планирует направить $330 млн на развитие комплекса "Байтерек" и реконструкцию "Гагаринского старта" - премьер
  • 13.11 08:18
  • 1
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 13.11 08:14
  • 1
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 13.11 08:11
  • 20
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 13.11 05:46
  • 1
Корпорация Boeing запланировала возобновить полеты 737 MAX зимой
  • 13.11 04:51
  • 2
В США назвали "худший кошмар" России
  • 13.11 04:15
  • 2
Пик модернизации прошел: РФ сокращает расходы на оборону
  • 13.11 03:55
  • 4
Закроют брешь: в Крыму построят свой "Воронеж"
  • 13.11 00:47
  • 3
Загороднюк: Украина движется к отмене обязательного призыва в армию (УНIАН, Украина)
  • 13.11 00:47
  • 38
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35