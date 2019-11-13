Роскосмос ведет переговоры с Турцией, Египтом и Саудовской Аравией о полетах космонавтов

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин напомнил о недавнем полете космонавта из ОАЭ

НУР-СУЛТАН, 12 ноября. /ТАСС/. Роскосмос ведет переговоры Турцией, Египтом и Саудовской Аравией о возможных полетах их граждан в космос. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на международном форуме "Байконур - колыбель мировой космонавтики" во вторник.

"Считалось, что при появлении американских кораблей, надобность в корабле "Союз" отпадет сама по себе, но оказалось все наоборот. И мы сейчас видим, что и корпорация "Энергия", и Роскосмос в частности, и наши казахстанские коллеги во многом сталкиваются с новыми запросами, новым интересом стран, которые хотели бы с Байконура обеспечить для себя первый опыт полета человека в космос", - рассказал Рогозин.

Он напомнил, что совсем недавно успешно прошел запуск космонавта из ОАЭ. "На сегодняшний момент мы ведем переговоры с другими потенциальными участниками этого проекта. Это и Турция, это и Египет, и Саудовская Аравия, и многие другие страны. Я уверен, что Байконур станет родным домом для подготовки птенцов этих стран, которые будут воспитаны для того, чтобы обеспечить свой первый полет в космос", - пояснил глава Роскосмоса.